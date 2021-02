Se billedserie De nye beboere i de sårede træer. Det vides endnu ikke hvem, der står bag indflytningen af træmændene.

Send til din ven. X Artiklen: Sårede træer har fået nye beboere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sårede træer har fået nye beboere

Furesø - 21. februar 2021 kl. 13:17 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Godt og vel hundrede meter fra Furesøens bred finder man et område, som har fået navnet Svenskebøgene.

Træerne i dette område blev plantet i 1665 efter den voldsomme skovhugst i forbindelse med Svenskekrigene. De mere end 350 år gamle træer er en sjældenhed i de danske skove, hvor træerne ofte bliver fældet i en yngre alder, når træstammer passer til træindustriens ønsker.

Svenskebøgenes alder gjorde dem perfekte til et projekt, der skal skabe mere biodiversitet. Naturstyrelsen sårede træerne med vilje, for at lave hulrum til svampe og dyr. Processen kaldes veteranisering og skal skabe grobund for, at de mest sjældne arter i de danske skove vil kunne etablere sig i træet.

- Baggrunden er, at den naturlige mangfoldighed i Danmark falder, og specielt er mange af de dyr og svampe, der netop er knyttet til hulheder i træer, i tilbagegang. Hvis vi vil forbedre den biologiske mangfoldighed og måske undgå, at nogle arter helt forsvinder, så må vi hjælpe naturen lidt på vej, og her er veteranisering af yngre træer et af virkemidlerne, forklarer biolog Stephan Springborg fra Naturstyrelsen.

Nye beboere

Naturen tager sin tid. Veteraniseringen tager mange år, før man for alvor kan spore nyt liv i hulrummene. Men så længe skulle der slet ike gå, før der kom nye, uventede beboere.

I januar måned blev Stephan Springborg kontaktet af en lokal fysioterapeut, der gør flittigt brug af de lokale skove i sit arbejde med genoptræning. Han havde i den forbindelse opdaget de nye beboere i træerne og sendt et par billeder som dokumentation. Hvem der hjulpet træmændene ind i deres nye boliger, vides ikke.

- Vi var selvfølgelig svært overrasket over så hurtigt, vores arbejde har båret frugt og skyndte os ud for at se til de nye beboere. Vi har indtil videre fundet ikke færre end 11 beboede træer, og nu er vi spændte på at se, om vi kommer til at se lige så hurtig effekt af vores arbejde i de øvrige skove i området, fortæller Stephan Springborg.

Kontakten til den lokale fysioterapeut, der i sin fritid er spejderleder, har i øvrigt banet vejen for et samarbejde med de lokale spejdere om fremtidig veteranisering i en del af de øvrige skove.

Der er mulighed for at det bliver et større projekt idet også Danmarks Naturfredningsforening i Furesø Kommune, en lokal naturkyndig borger, en skole fra Egedal og flere andre har tilkendegivet, at de meget gerne vil være med til at veteranisere.

Naturstyrelsen understreger dog, at det er vigtigt, at man ikke bare går i gang på egen hånd. De veteraniserede træer må ikke kunne forårsage skader på andre, og de skal derfor nøje udvælges.