Så meget får du for 2 mio. kr. i Furesø

Andre steder på Sjælland kan man få en stor villa for 2 mio. kr.. Men i Furesø Kommune strækker penge slet ikke så langt. For tiden kan man finde en del 3. værelses ejerlejligheder til en udbudspris på ca. 2 mio kr.

- Det kan være til en lille familie. Et par uden børn eller til en enkeltperson. En familie på fire personer skal op på 2,4-2,7 mio kr. for at finde en passende lejlighed. Hvis de skal finde et hus, så er prisen oppe i nærheden af 4 mio. kr., lyder det fra Jakob Bach Munk-Petersen.

- Der er sket en stor udvikling. I 1998 kunne man ikke sælge et hus for over 3 mio. kr. i Værløse. I dag er det svært at finde et hus til under 4 mio. kr. i Værløse, forklarer Jakob Bach Munk-Petersen.