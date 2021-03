Så hurtigt bliver et hus solgt i Furesø

De hurtigste handler sker i Albertslund og Egedal kommuner, men salgstiden er faldet mere i Furesø. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Justin Krug/bmak - stock.adobe.com

Salgstiden på huse er faldet med 43 procent det seneste år, som placerer Furesø i en top-fem på landsplan

Furesø - 27. marts 2021 kl. 10:05 Kontakt redaktionen

Som de fleste nok har bemærket, så er boligmarkedet rygende varmt, priserne stiger mens udbuddet falder, og det gælder ikke mindst i Furesø. Ifølge en opgørelse fra Boligsiden ligger Furesø på en femteplads over de kommuner, hvor salgstiden på huse er faldet mest det seneste år.

I februar 2020 tog det gennemsnitligt 126 dage at sælge et hus i Furesø, mens det et år senere kun tager 72 dage, som er et fald på 43 procent. Det er dog i Hørsholm, at salgstiden er faldet mest fra 157 til 84 dage, som svarer til 47 procent. Derefter kommer Bornholm, København, Skive og dernæst Furesø.

Under to måneder Ifølge Boligsidens Markedsindeks er salgstiden på huse i Danmark faldet med ni procent fra februar sidste år til februar i år. Samlet set betyder det, at et hus bliver solgt to uger hurtigere end for et år siden. Salgstiden er dog ikke blevet kortere i alle kommuner, da det i 29 kommuner tager længere tid at sælge et hus. I Vesthimmerland tager det nu gennemsnitligt 154 dage, som er en stigning på 81 procent.

Selvom salgstiden er faldet meget i Furesø, så er der kommuner, hvor det er langt hurtigere at sælge huset. Det gælder blandt andre Albertslund, Egedal og Vallensbæk, hvor det tager under to måneder, mens Struer Kommune nu er den eneste kommune i landet, hvor et hussalg i gennemsnit tager mere end et år. lmv