Så er jazzen tilbage i Galaxen

Koncert Så er Furesø Jazzråd klar med et nyt arrangement. Som et led i lørdagsjazzen har foreningen sørget for at 'The Cannibals Happy Jazz' gæster Cafe Cassiopeia i Galaxen 16. oktober mellem klokken11.00 og 13.00. The Cannibals Happy Jazz vil også denne gang give nogle prøver på en livsglad blanding af rå, upoleret traditionelle New Orleans Jazz, saftig Blues, hot Dixiland og Swingmusik, som serveres særdeles engageret, medrivende og humoristisk," skriver Furesø Jazzråd i en pressemeddelelse og fortsætter: