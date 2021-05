Så er der nyt signalsystem på Farum-banen

"Vi er utroligt glade for, at det nye digitale signalsystem nu er taget i brug på endnu en strækning på S-banen. Det er en markant opgradering af banen og vil være med til at give passagererne en mere stabil togdrift med færre forsinkelser, der skyldes signalfejl. Derfor er der som passager god grund til at være glad for, at vi har skiftet de gamle analoge signaler ud med et nyt digitalt signalsystem," siger Janus Steen Møller, direktør for Signalsystemer i Banedanmark.