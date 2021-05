Arkivfoto

Så er Farum Bibliotek åben igen

Furesø - 31. maj 2021 kl. 15:01 Kontakt redaktionen

Bibliotek Nu er det igen muligt at komme på Farum Bibliotek .

"Slut med at stå udenfor i regn og blæst for at få udleveret sine reserverede bøger gennem vinduer. Nu kan man også i Farum komme på helt normalt biblioteksbesøg, gå rundt mellem reolerne eller slå sig ned og læse dagens avis i den personalebetjente åbningstid," skriver Farum Bibliotek i en pressemeddelelse.

Med hensyn til borgerservice, henviser vi til Borgerservice på Værløse Bibliotek, hvor der er fuld service med tidsbestilling.

Som alle ved, er Covid-19 ikke forsvundet ud af vores liv, så derfor skal vi sammen overholde og respektere retningslinjer fra myndighederne.

Med og uden coronapas

Alle med gyldigt coronapas kan frit gå ind på biblioteket af hovedindgangen, men vær opmærksom på, at personalet skal udføre stikprøvekontrol dagligt og derfor vil kunne bede dig om at vise coronapasset. Det gælder for besøgende fra 15 år. Ved biblioteksarrangementer skal deltagere vise passet, før man tager plads.

For at begrænse smittespredning mest muligt er der foreløbigt ikke åbnet for bibliotekets internetpc'er. En enkelt pc vil dog være åben for printadgang. I lighed med skan og kopi er det til selvbetjening for at mindske risikoen for smitte mest muligt.

Borgere uden coronapas kan i hele åbningstiden fortsat hente deres reserveringer hos personalet. Her skal man gå ind via Galleriet, hvor en biblioteksmedarbejder vil finde bøgerne frem. Personalet kan også tage imod afleveringer her, men kan af praktiske grunde ikke tilbyde afleveringskvittering.

Ring på klokken, hvis du ikke kan komme ned ad trapperne i Galleriet, står der i pressemeddelelsen.

