Henrik Poulsen (S) ser en gymnasiefilial som en løftestang for meget mere ungdomsuddannelse i Furesø. Foto: Allan Nørregaard

STX-filial som løftestang for campus

Furesø - 25. november 2019 kl. 08:36 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Marie Kruses Skole har de sidste 50 år udbudt en almen gymnasial uddannelse, STX, og fra skoleåret 2020 vil skolen desuden tilbyder HF. Derfor kan det virke besynderligt, at Furesø Byråd arbejder videre med en tanke om at få et alment gymnasie til kommunen. Børne- og Undervisningsministeriet har afvist tanken med henvisning til overkapacitet i Nordsjælland. I stedet har Furesø rettet henvendelse til seks nabogymnasier. De fire har reageret positivt på tanken om at oprette en filial i Furesø.

Man skal som bekendt måle hovedet, inden man syr hatten. Den visdom kunne man ønske sig, at man i højere grad lod sig styre af i dette spørgsmål frem for af ensidige lokalpolitiske ambitioner, som ikke modsvares af et reelt behov hos borgerne, siger Carsten Gadem rektor for Kruses Gymnasie og fortsætter:

- Hvis Furesø Kommune lå i udkantsdanmark med dårlig offentlig transport og langt til nærmest ungdomsuddannelse ville det give god mening at ønske sig en ekstra ungdomsuddannelse. Men Furesø Kommune er som bekendt ikke i den kategori. Tværtimod. De unge i Furesø har et stort og varieret udbud af offentlige ungdomsuddannelser og specielt STX-uddannelser i de omkringliggende kommuner.

Udvalgsformand Henrik Poulsen (S) anerkender, at der er overkapacitet af almene gymnasieuddannelser i Nordsjælland, men ser en gymnasiefilial i Furesø, som andet og mere end blot en STX-uddannelse.

- Når vi ønsker at tiltrække en gymnasiel ungdomsuddannelse er det også fordi, det kan være en løftestang for den opgave, som byrådet har påtaget sig - nemlig at få en erhvervsuddannelse til kommunen, siger Henrik Poulsen.

Det er tanken om at skabe et campusområde, som tiltaler den socialdemokratiske byrådspolitiker.

- Hvis vi kan få skabt en campus, hvor de unge har adgang til forskellige uddannelsetyper, så tror vi, at der kommer en større fleksibilitet i de unges valg af ungdomsuddannelse. For mange i Furesø er en erhvervsuddannelse en abstrakt ting. Det er et uoverskueligt valg. Men, hvis vi kan bygge en campus op med en filial af nabogymnasim, så tror vi på, at opgaven kan løses, forklarer Henrik Poulsen, som peger på Filmstationen som en mulig samarbejdspartner og på det grønne område og klimatilpasning, som et oplagt sted at tage fat.

Får langt i skole

Henrik Poulsen påpeger også, at Furesøs unge ofte får langt til gymnasiet. Det skyldes, at reglerne om afstand får Borupgaard til at prioritere eleverne fra Ballerup først. Derfor ender Furesøs unge ofte på Egedal Gymnasium i Stenløse.

Den problematik kan Det Radikale Venstres Tine Hessner genkende.

- For vores unge gør det ingen forskel om det er en filial eller et selvstændigt gymnasium - det er tilbuddet der mangler. I alt for mange år har vores unge været tvunget til at pendle ud af kommunen til oversøgte gymnasier. Og der har ikke været garanti for at man kunne blive optaget på nærmeste gymnasier. Mange har erfaret at 1. og 2. ønsket ikke blev opfyldt, og at f.eks. Herlev Gymnasium eller Stenløse Gymnasium blev tilbuddet fra fordelingsudvalget. Begge gymnasier som det nemt tager mere end en time at nå med offentlig transport - hver vej, hver dag. Det er virkelige udfordringer, siger Tine Hessner, som gerne ser en profiluddannelse.

- Der er muligheder her, for det kan blive en filial med profil - måske grøn? måske centreret omkring innovation og iværksætteri? eller film, musik og kreative brancher? Mulighederne er nu reelt til stede og både erhvervsliv og et samlet byråd i Furesø glæder sig til den konstruktive dialog med de interesserede gymnasier. Vi gør alt hvad vi kan for at bane vejen for vores unge, så de har flere nære valgmuligheder i ungdomsårene, lyder det fra Tine Hessner.