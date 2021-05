SOS Børnebyerne samler ind

" "På to-tre timer kan én enkelt indsamler i gennemsnit samle omkring 1.000 kroner ind. Det er mange penge, som kan gøre en stor forskel i hverdagen for de børn, vi hjælper. Vi håber, at de sidste ruter bliver besat, så vi kan få endnu flere penge ind til verdens børn," siger siger direktør Mads Klæstrup Kristensen,

Som noget nyt slipper indsamlerne i år for at aflevere kontanter i banken, fordi indsamlingen er blevet kontantløs. I stedet for en bøtte får indsamlerne et indsamlingsskilt med en personlig kode, så indsamlerne selv kan se, hvor meget de har samlet ind.