S vil udvide Jonstrup Skole med pavilloner

Udvalgsformand Henrik Poulsen (S) foreslår pavilloner til at udvide op til tredje klasse. 'Det lugter af en midlertidig løsning', mener forælder og skolebestyrelsesmedlem, der ønsker en plan op til femte klasse

Furesø - 04. juli 2021 kl. 06:34 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Der er potentiale til at udbygge Jonstrup Skole, så den kan rumme flere klassetrin. Det er både forældre og politikere enige om. Men hvor meget og hvor hurtigt, at skolen skal udvides, er der til gengæld delte meninger om. Derfor spås skolen igen til at blive et af emnerne op til budgetforhandlingerne. Men inden de for alvor går i gang, er der nyt i forhold til, hvordan en udvidelse til og med tredje klasse kan foregå. Det fortæller udvalgsformand og skole og ungdomsuddannelse, Henrik Poulsen (S).

"Vi vil udvide skolen midlertidigt med opsætning af en pavillon til tredje klasse og så holde øje med befolkningstilvæksten. Jeg håber, at det kan komme på budgettet for næste år, og jeg tror, at der er et politisk flertal for det," siger han og tilføjer, at en pavillon-løsning vil koste mellem to og tre millioner kroner.

"Pengene skal findes på anlægsbudgettet, og de skal ikke ligne håndværkscontainere men blandt andet have træfacader rundt om," siger han.

Bedre end ingenting Konservative har for nyligt meldt ud, at de gerne ser en udvidelse op til sjette klasse for Jonstrup Skole i takt med, at flere borgere flytter til området. Også hos Venstre er de stærke tilhængere af en udvidelse op til mindst femte klasse, mens Radikale Venstre også vil kigge på en plan for skolen uden dog at være konkrete i forhold til klassetrin.

Nils Toft er forælder til et datter, der netop er gået ud af 2. klasse og derfor skal overflyttes til Lille Værløse Skole efter sommerferien. Han er samtidig medlem af skolebestyrelsen på Lille Værløse Skole, der administrativt hører under Jonstrup Skole, og det er nyt for ham, at der er konkrete snakke om at udvide med pavilloner.

"Pavilloner har tidligere været oppe at vende, da det er en billigere løsning end at bygge om. Det er bedre end ingenting, men det lugter af en midlertidig løsning," mener Nils Toft, der hellere så en plan fra politikerne om, hvordan skolen med tiden kan udvides op til mindst femte klasse.

"Tiden er til at gøre det nu, og børnene kommer jo gradvis. Ellers bliver konsekvensen, at rammerne bliver så ringe, at man ser andre steder hen," siger han og nævner, at der er fem elever i skoledistriktet, der efter sommerferien begynder på privatskolen Ballerup Ny Skole i stedet for at starte i 0. klasse på Jonstrup Skole.

På Jonstrup Skole starter der efter sommerferien 26 elever i 0. klasse, som for første gang bliver delt op i to spor. Det skyldes, at der over sommeren sker en ombygning, som frigør et klasselokale mere. Ifølge kommunens prognose vil der i 2026 være 47 elever til skolestart, hvorefter tallet vil stagnere.

Plads nok i Furesø Selvom Henrik Poulsen er positiv over for at udvide med endnu et klassetrin, er han til gengæld forbeholden over for at lave en fast plan med udvidelse op til femte klasse. Det skyldes især, at der ifølge en kapacitetsanalyse er plads nok på skolerne i Furesø Kommune.

"Vi har fået vurderet, hvor mange elever vi får de næste ti år i forhold til antal lokaler på vores skoler. Konklusionen er, at vi ikke har en kapacitets udfordring de næste ti år. Derfor er en udvidelse af Jonstrup Skole ikke særlig smart i forhold til kapaciteten," siger Henrik Poulsen, der dog også mener, at der er en værdi i at styrke lokalsamfundet i Jonstrup.

"Når vi ser på byudviklingen i Jonstrup, kan vi godt se meningen i at styrke indskolingsfælleskabet, og i år har vi besluttet at oprette et ekstra spor for 0. klasse, da der er lige på grænsen til to klasser," siger han.

Nils Toft mener dog ikke, at det er et gyldigt argument, at der er kapacitet nok på Furesøs andre skoler.

"Jeg er sikker på, at kapaciteten er der, men udfordringen er, hvis de ledige pladser er på en skole i Farum. For hvor langt synes man, det er rimeligt at have til skole. Jeg kan godt se, at det er en udfordring, hvis Jonstrup Skole udvides, og den ikke er fyldt op fra dag et, men det betyder også noget, for dem der flytter herud, at de kan se, at der er kapacitet. Jeg så gerne, at der blev truffet en beslutning nu om at udvide op til femte klasse, for det bliver ved med at være et tema i Jonstrup," mener han.