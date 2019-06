Se billedserie Henrik Ppulsen ser gerne, at Furesø Kommune kunne tiltrække en ungdomsuddannelse til Widex-bygningen. Foto: Allan Nørregaard

S vil trække ungdoms- uddannelser til Furesø

Furesø - 22. juni 2019 kl. 19:25 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne i Furesø Byråd er valgt til at sætte retningen for udviklingen i kommunen. Det ansvar tager udvalgsformand Henrik Poulsen (S) gerne på sig. Han er på banen med et visionsudspil, som skal skaffe flere ungdomsuddannelser og ungdomsboliger til Furesø.

- Der mangler ungdomsuddannelser i Furesø. Over 90 % af en årgang i Furesø er i gang med en ungdomsuddannelse et år efter, at de har forladt folkeskolen. De allerfleste må dog forlade kommunen om morgenen, konstaterer Henrik Poulsen.

Han har kig på flere steder i Furesø, hvor der kan etableres ungdomsuddannelser. Det gælder ikke mindst Widex-grunden på Ny Vestergårdsvej i Værløse.

- Vi vil gerne række hånden ud til flere uddannelsesinstitutioner med henblik på at etablere en filial i Værløse. Det kunne være Professionshøjskolen København, fortæller Henrik Poulsen.

Udvalgsformanden for skole og ungdomsuddannelse ser store muligheder i samspillet mellem Furesøs natur og fremtidige uddannelser indenfor klima og natur.

- Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er Furesø på en femteplads i hele landet, når det drejer sig om naturdiversitet og naturværdier. Vi har skov og sø, mark, eng og mose, med andre ord en mangfoldighed af natur, som vi alle nyder dagligt. Miljø, bæredygtighed og naturpleje er en del af Furesøs DNA. Det er oplagt at placere en uddannelse indenfor klima og natur i Furesø. Det kunne være på Skovridergården i Værløse, siger Henrik Poulsen og fortsætter:

- Vi ser gerne ungdomsuddannelser, der toner i retning af natur og miljø, klima og bæredygtighed. Der bliver efterspørgsel på miljøteknikere, naturvejledere, klimaøkonomer og CO2 konsulenter. Vi ser en streng fra folkeskolens yngste klasser over en miljøtonet hf-uddannelse til professions- og akademiuddannelser inden for dette vigtige område, hvor Danmark igen skal tage førertrøjen på.

Håndværksuddannelser

Furesø Kommune har med oprettelsen af Fremtidsværkstedet og tidlig erhvervspraktik forsøgt at lægge kimen til at flere unge tager en erhvervsuddannelse. Henrik Poulsen ser muligheder for at etablere håndværksuddannelser i Furesø.

- Filmstationen på Flyvestationen arbejder på en uddannelse af mediehåndværkere. Den findes ikke nogen steder, men branchen efterspørger den. En sådan uddannelse kan måske lokke ungdomsuddannelser til kommunen inden for praktiske fag som tømrer, elektriker og maler, forklarer Henrik Poulsen, som glæder sig over, at det lokale erhvervsliv gerne hjælper til.

- Vi har et aktivt erhvervsliv i kommunen, der er meget opsat på denne opgave. Virksomhederne mangler arbejdskraft, og de stiller gerne lærlingepladser til rådighed.

Henrik Poulsen glæder sig over, at Kruses Gymnasium er på vej med et HF-tilbud.

- HF er langt mere professionsrettet end STX-linjen. Det vil vi gerne have mere af.

Ungdomsboliger er en del af helhedsbilledet

Med kun 18-20 kilometer til Rådhuspladsen skulle man tro, at Furesøs unge mennesker blev boende i kommunen, når de starter på et studie, men sådan forholder det sig ikke. Det skyldes ikke mindst en mangel på ungdomsboliger.

- Et ungemiljø består af uddannelsesmuligheder, ungdomsboliger og ungdomsliv. Socialdemokratiet i Furesø vil arbejde for, at de tre elementer kommer til at gå hånd i hånd, siger Henrik Poulsen.