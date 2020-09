Farum Station, der her ses under sidste års renovering, var lørdag morgen ramt af en sovende mand på skinnerne ved spor 1. Foto: Allan Nørregaard (arkiv)

S-tog stoppet: Fuld mand sov på skinnerne

En 29-årig mand lå tidligt lørdag morgen og sov på skinnerne på spor 1 på Farum Station, og han sov så tungt, at politiet måtte rekvirere en ambulance for at få kørt ham til observation.