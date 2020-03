Tine Hessner (RV), og Jesper Larsen (V) ser det som et skridt i den forkerte retning, når Movia vælger at lade linje Bx vende i Buddinge. Furesøs pendlere får en dårlige betjening.

S-tog: Ingen grund til at juble

Furesø - 28. marts 2020

Skovbrynet Station bevares. Det var det glade budskab fra Gladsaxes borgmester Trine Græse (S) for et par dage siden. Også Furesø Kommune har arbejdet for at bevare Skovbrynet Station, for derved at mindske presset på Hareskov Station.

Lukningen af Skovbrynet Station var kun en ud af to markante ændringer, som Movia varslede for et par måneder siden. Den anden var, at myldretidslinjen Bx skulle vende på Buddinge Station og køre tilbage mod København. Denne mulighed har Movia valgt at fastholde. Dermed mister Furesøs pendlere en del togafgange.

Venstres Jesper Larsen er utilfreds med Movias dispositioner.

- Som borger i Hareskovby er jeg glad for, at Skovbrynet bevares, men jeg er faktisk mere ked af, at Bx stopper i Buddinge, siger Jesper Larsen og fortsætter:

- I Furesø står vi tilbage med dårligere S-togs betjening - igen. Så sent som på byrådsmødet onsdag aften gav vi høringssvar med ønske om massive investeringer i offentlig infrastruktur, så dette er fuldstændigt i den forkerte retning, lyder det fra Venstres byrådsmedlem, som hellere havde set Bx fortsætte end at bevare Skovbrynet Station.

- Hvis vi skal vælge mellem 10-minutters drift eller Skovbrynet. Så må det være 10-minutters drift, fastslår Jesper Larsen

Hos Det Radikale Venstre er der ligeledes panderynker over Movias beslutning.

- Radikale Venstre finder beslutningen om at lukke Bx for Furesøs borgere helt forkert. Det er en klar forringelse i forhold til i dag, siger Tine Hessner (RV) og fortsætter:

- Det kan undre, når vi i andet regi arbejder for gode regionale løsninger, som afhjælper trængsel og forbedrer miløjet på tværs af kommunegrænser. Hvis kollektiv trafik skal være attraktivt starter det ikke på en tom perron, men på en hvor der holder S-tog klar til afgang - og helst 6-8 gange i timen. Det er da en ommer Movia, hvis I vil være så venlige at tage de grønne briller på, lyder det fra Tine Hessner.