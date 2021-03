S-profil genopstiller ikke - Henrik Poulsen ser frem til livsskifte og fordybelse

Henrik Poulsens egne børn gik på Stenvadskolen, som for nogle år siden skiftede navn til Lyngholmskolen. Som udvalgsformand har lokalpolitikeren Henrik Poulsen atter stiftet bekendtskab med skolen. Men når det nye byråd tiltræder, bliver det uden den erfarne socialdemokrat, som har valgt ikke at genopstille ved kommunalvalget den 16. november, men indtil udløbet afvalgperioden knokler han på som formand for Udvalget for skole og ungdomsuddannelse. Herefter ser Henrik Poulsen frem til et livsskifte, der skal give tid til fordybelse og spændende bogprojekter. Foto: Mikkel Kjølby

Furesø - 12. marts 2021 kl. 11:55 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Når det nye byråd tiltræder efter kommunalvalget den 16. november, vil den socialdemokratiske gruppe med sikkerhed være en profil fattigere. Den 68-årige formand for Udvalget for Skole- og Ungdomsuddannelse, Henrik Poulsen, genopstiller ikke. Han ser frem til et livsskifte sammen med sin hustru.

- Vi vil godt nærme os et liv, hvor vi træder lidt ud af scenen og har en større frihed i dagligdagen. Jeg har nogle con amore bogprojekter, som jeg gerne vil bruge mere tid på. Det bliver et livsskifte, som skal give mulighed for at fordybe mig i et emne. Som politiker er lige præcis det svært, for man bliver hele tiden forstyrret, forklarer Henrik Poulsen.

Det har ikke været let at nå frem til denne beslutning.

- Jeg holder utroligt meget af de mennesker, som jeg har lært at kende i byrådet og på skolerne. Jeg kommer til at savne dem, siger Henrik Poulsen.

I hælene på Brixtofte

Henrik Poulsen er uddannet gymnasielærer og underviste i 20 år på Rødovre Gymnasium og VUC, inden han fik to år som redaktør for Skoletjenesten i dagbladet Aktuelt. Siden har han været selvstændig og producerer undervisningsmateriale. I 1976 flyttede ægteparret til Farum, hvor deres tre børn voksede op.

Omkring årtusindskiftet blev Henrik Poulsen en del af Demokratisk Forum i Farum. En tværpolitisk gruppe af borgere med Lars Wismann som talsmand var bekymrede for økonomien og den politiske struktur i Farum.

- Demokratisk Forum tændte mig politisk set. Vi forsøgte at få Tilsynsrådet og Amtsrådsformand Lars Løkke Rasmussen til at gå ind i det, men ingen af dem ville røre Farum og Peter Brixtofte med en ildtang, erindrer Henrik Poulsen. Få år senere sprang boblen.

Men det var først mange år senere, at Henrik Poulsen kom ind i lokalpolitik. Borgmester Ole Bondo Christensen opfordrede ham til at stille op ved valget i 2013. Henrik kunne godt se sig selv gøre en forskel indenfor skole- og børnepolitik. Ikke mindst genforhandlingen af lokalaftalen på skoleområdet ville han gerne medvirke til.

- Man er naiv, når man går ind i politik. Jeg så det som min opgave at skabe en enhed på skoleområdet mellem det rebelske og anarkistiske Farum og det velorganiserede skolesystem i Værløse. Jeg ville være med til at redde trådene ud af den dynamik. Men da jeg trådte til som udvalgsformand, viste det sig, at alt i forvejen var veldefineret og velorganiseret. Selv lokalaftalen var allerede langt hen ad vejen på plads. Der var ikke noget rod, fortæller Henrik Poulsen.

På plads i trianglen

Selvom der ikke var noget rod at rydde op, så har Henrik Poulsen bestemt spillet en stor rolle på skoleområdet de sidste otte år, men først skulle han finde sin rolle som formand.

- Det mest spændende ved at være politiker var at finde sin plads i trianglen mellem borgerne, politikerne og forvaltningen. Jeg tog mig indimellem i at være et fremskudt dige for forvaltningen. Man skal virkelig passe på ikke at blive slugt af systemet. Nu er der kommet en rimelig god balance mellem de tre parter.

- jeg lægger stor vægt på det borgerne siger, men omvendt er det ikke min opgave, at gennemføre alt, hvad borgerne siger. Det tror jeg heller ikke, at borgerne forventer. Det er en balancegang mellem at forblive borgernes advokat og samarbejde med forvaltningen, forklarer Henrik Poulsen.

Den sidste opgave

Indenfor lokalpolitik er det velkendt, at skoleområdet er en kilden sag. Følelserne er ofte uden på tøjet, når forældrene går ind i sager, som har betydning for deres børns velbefindende.

Den forrige skoleudvalgsformand Jane Isdal opnåede ikke genvalg i 2013.

- Da jeg tiltrådte som formand, sagde borgmesteren til mig, at skoleudvalgsformænd kun holder en periode. Jeg brød den tradition, siger Henrik Poulsen med stolthed i stemmen.

- Skoleområdet er så ekstremt følsomt. Alle har været skoleelever engang og ved, hvordan man skal undervise. Vi har allesammen en opfattelse af vores børns styrker og svagheder. Vi afleverer børnene til en lærer, som forvalter en stor del af vores børns tid og liv. Ikke ret mange andre jobs er så åbne for diskussioner som lærerjobbet. Derfor er det at være lærer enormt spændende, men også virkelig udfordrende, forklarer Henrik Poulsen.

Henriks sidste opgave bliver en justering af skoledistrikterne i begge byer. Hvordan det end ender, når Henrik ikke at implementere det, for han går af, inden den næste skoleår går i gang. Men han tror - som altid - på, at der kan findes en god løsning.

- I bund og grund er jeg sådan en Buddha-person. Jeg tror på, at tingene forliges på et tidspunkt, siger Henrik Poulsen, som med sit venlige og imødekommende væsen har været med til at sikre mange gode løsninger for Furesøs børn.

Bondo: Henrik er superdemokrat

Den afgående formand for Udvalget for skole og ungdomsuddannelse, Henrik Poulsen, får pæne ord med på vejen af sin partikollega, borgmester Ole Bondo Christensen (S).

- Henrik Poulsen er superdemokrat - og i virkeligheden demokrat før han er socialdemokrat. Han er en mester i den gode samtale, hvor alle kommer til orde, hvor der bliver lyttet og talt ordenligt, hvor man bøjer sig mod hinanden og finder løsninger sammen. Det er ikke tilfældigt, at Henrik - før han blev byrådsmedlem - har været formand for Demokratisk Forum, formand for menighedsrådet og medlem af skolebestyrelsen. Henrik bidrager altid med eftertanke og sin formidabel evne som brobygger. Der er rigtig meget at sige Henrik tak for i indsatsen for det gode børne- og ungdomsliv i Furesø og for Furesøs udvikling i det hele taget, lyder det fra Ole Bondo Christensen.

Den politiske ordfører for Socialdemokratiet, Bettina Ugelvig Møller, fik sin start indenfor politik i forbindelse med et møde med Henrik Poulsen.

- Jeg lærte Henrik at kende, da jeg var skolebestyrelsesformand, og han var formand for Udvalg for daginstitutioner og skole. Henrik havde og har et skarpt fokus på det gode børneliv, hvor trivsel og dannelse fylder lige så meget som læring. At tilegne sig faglig viden er vigtigt - men børnene skal samtidig være glade børn, der trives og udvikler sig som robuste og demokratiske individer, der kan omgås og række ud efter andre.

Der er sket ret markante ting på børneområdet i Henriks tid, bl.a. er en dannelsesrejse for alle børn og unge skudt i gang og vi har fået et fælles læringssyn for de 0-18 årige. Det er godt at vide, at Henrik bliver lige her i Furesø sammen med sin kone Merete - de laver god kaffe og er fantastiske sparringspartnere, siger Bettina Ugelvig Møller.