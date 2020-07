ErhvervsministerSimon Kollerup er flyttet i villa i Hareskovby sammen med sin familie. DEt sker for at få dagligdagen til at hænge bedre sammen. Foto: Mie Neel. Foto: Mie Neel

S-minister er flyttet til Hareskov

Furesø - 09. juli 2020

Det lille smørhul midt i naturen, men lige udenfor København har fået endnu en promiment indbygger. Erhvervsminister Simon Kollerup og hans hustru Stine har købt en af de oprindelige villaer, som Hareskovbys stifter journalisten Skandrup opførte for mere end 100 år siden.

Den 34-årige socialdemokrat stammer fra Thy og fortæller om beslutningen til det lokale medie Limfjordupdate.dk

- Vi har som familie fundet det samme fantastiske, lokale fællesskab her, som jeg selv kan huske fra min barndom hjemme i Thy, og så er vi bare rigtigt glade for at kunne give vores børn en barndom tæt på naturen og skoven, fortæller Simon Kollerup til LimfjordUpdate.dk

- Nu bytter vi en lejlighed ud med et stort hus, der kan rumme hele familien og de mange besøg hjemme fra det jyske, som er med til, at vi kan få tingene til at hænge sammen, når der er rigtigt travlt. I forhold til det at bytte skjorte og ministerbil ud med træsko og plæneklipper. Det glæder jeg mig faktisk til, for det er også en måde at koble fra på, siger Simon Kollerup til Limfjordupdate.dk

Coronakrisen gjorde Simon Kollerup til et kendt ansigt i den danske befolkning. Erhvervsministeren var i fokus i forbindelse med de mange støttepakker, der skulle holde hånden under det danske erhvervsliv. Det fortæller han om til TVMidtvest.

- Der er ingen der er over-mennesker i det her. Når vi går på fjernsynet, så ryster vi hovedet og strammer slipset og sætter det store smil på. Men der er en hård virkelighed bagved, som man også nogle gange kan mærke fysisk. Og der har tre-en-halv måneds intensivt og benhårdt arbejde med nogle meget, meget store beslutninger selvfølgelig sat sig, siger Simon Kollerup i tv-indslaget.

Den travle minister fik dog dårlig samvittighed overfor familien pga. sin arbejdsuge på 70-80 timer. Den 34-årige socialdemokrat er gift og har to børn på seks og syv år.

- Jeg har dårlig samvittighed derhen, at jeg gerne vil have mere tid med mine børn. Og når der er mulighed for at køre hjem en halv eller en hel time inden aftenens møder, så gør jeg det, siger Simon Kollerup til TVMidtvest og fortsætter:

- Omvendt har Stine (hustru, red.) og jeg truffet den beslutning, at vi vil være sammen, mens jeg er politiker. Vi vil have vores børn sammen, og derfor har vi en base her tæt på byen, så vi kan være sammen om aftenerne, og jeg kan tage på arbejde om dagen. Men corona-tiden har selvfølgelig slået det fuldstændig i stykker, siger Simon Kollerup.

Hareskovby har i forvejen en prominent politiker boende. Det er statsminister Mette Frederiksen. Simon Kollerup får godt 200 meter i fugleflugtslinje til sin chef.