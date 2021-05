S med ny melding: Vil udvide Jonstrup Skole

Jonstrup Skole skal bygges om i løbet af sommerferien for at rumme to spor. Men nu ønsker Socialdemokratiet også at udvide med et klassetrin. Foto: Kenn Thomsen

Der har længe været pres fra især Venstre om at udvide Jonstrup Skole, mens Socialdemokratiet har været forbeholden. Nu er partiet dog klar til at udvide til tredje klasse, fortæller udvalgsformand

Furesø - 16. maj 2021 kl. 05:29 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Der har i Jonstrup længe været et stort ønske om at udvide den lokale skole. Det skyldes, at Sydlejren vokser og vokser, og der dermed kommer mange nye børnefamilier til området. Skolen går lige nu til og med 2. klasse, men håbet er, at den kan udvides til at rumme elever til og med femte klasse. Det vil betyde, at de mindste børn ikke behøver at transportere sig selv ind til Lille Værløse Skole, som fra Sydlejren ligger op til syv kilometer væk.

Mange forældre har dog længe savnet en klar udmelding fra politisk side, men nu ser det ud til, at der sker noget. Ifølge formanden for skoleudvalget, Henrik Poulsen (S), er der seriøse drøftelser om at finde penge til at udvide skolen med endnu et klassetrin.

"Vi undersøger muligheden for at udvide til og med tredje klasse i samarbejde med Jonstrup89 og de aktive forældre. Der er et stigende behov i Jonstrup, og det vil vi gerne imødekomme. Især for indskolingsbørnene er vejen lang til Lille Værløse Skole," siger han til Furesø Avis.

Budgetforhandlinger Sagen kommer ifølge Henrik Poulsen på dagsordenen på udvalgsmødet i juni, hvor politikerne vil blive klogere på, hvad en udvidelse vil koste. Det handler nemlig ikke kun om selve anlægsarbejdet, men det vil også give ekstra udgifter på skoledriften på både Jonstrup Skole, men også på Lille Værløse Skole, som vil miste elever.

"Som børnetallet ser ud i Jonstrup, vil det ikke blive store klasser, men med 17-18 elever, som er under kommunegennemsnittet på 20-21 elever. Det vil derfor give færre penge per klasse, så det skal vi kigge på," siger Henrik Poulsen.

Han understreger dog, at intet er besluttet endnu, men at udvidelsen vil blive en del af budgetforhandlinger til efteråret.

Jonstrup Skole var også omdrejningspunkt til sidste års budgetforhandlinger, hvor der blev afsat en million kroner til at udvide fra et til to spor i 0.-2. klasse. Sommerferien skal derfor bruges til at bygge om på skolen, og de ekstra klasserlokaler skal blandt andet findes ved at inddrage en del af FFO-området.

Stærkere lokalsamfund Hos borgerforeningen Jonstrup89 glæder formand Per K. Larsen sig over, at en mulig udvidelse kan være på vej.

"Det glæder mig rigtig meget, for der er en rimelig forventning fra forældrene om ordentlige vilkår til deres børn. Det vil betyde, at børnene så har et år længere til deres kammeratskab og fælleskab i Jonstrup, og det vil give et stærkere lokalsamfund, hvor forældrene også får mere med hinanden at gøre. Skolen er meget fundamental i et lille samfund som vores," mener Per K. Larsen.

Han mener dog ikke, at politikerne kan slippe for presset om en større udvidelse på sigt.

"Der vil være et fortsat pres fra forældrene om at udvide til og med 5. klasse. Men i første omgang vil vi glæde os og afvente forældrenes ønsker. Vi har prognoser for udviklingen for børnetallet, der siger, at der er nok børn til en to-sporet skole til og med femte klasse. Vi ved ikke, om den prognose holder tidsmæssigt, da konkjunkturerne spiller ind, men børnene kommer," siger han.

Nyt for Venstre Hos Venstre har der længe været stor opbakning til en udvidelse, og til budgetforhandlingerne sidste år var en udvidelse til og med sjette klasse en del af partiets budgetudspil sammen med Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Men for Jesper Larsen (V), der er medlem af skoleudvalget, kommer det som en overraskelse, at der fra socialdemokratisk side nu er planer om at udvide med et klassetrin. Han kalder det dog en glædelig nyhed.

"Det vil vi støtte, men vores holdning er, at den skal udvides løbende og mindst til og med 5. klasse. Vi kommer til at have en dialog om det i skoleudvalget til juni, og det glæder vi os meget til. Det er vigtigt, at vi kan sige til folk i Jonstrup, at der kommer en udvidelse, og vi vil igen lægge et fuldt finansieret budgetforslag frem til budgetforhandlingerne. Det har ikke været håndteret godt politisk, og derfor presser vi på for en langsigtet plan," siger han.

Møde med forældre Det er ikke kun socialdemokraterne der er i fuld gang med at holder møder med interessenterne i Jonstrup. Hos Konservative har gruppeformand Lars Carstensen også et møde i kalenderen med en gruppe forældre, da han også ser behov for en udvidelse.

"Der bliver bygget 450 nye huse i forbindelse med Sydlejren, så der begynder at komme et kundegrundlag for skolen. Derfor vil jeg gerne have nogle input fra forældrene. Skal der for eksempel bygges nyt, eller skal det være i de gamle bygninger," siger han.

Lars Carstensen ser gerne en udvidelse til og med sjette klasse men mener, at det skal ske i etaper i takt med, at der flytter flere til Jonstrup.

"Det skal ske gradvist i stedet for at bygge en stor skole, der giver tomme klasser på Lille Værløse Skole. Jeg synes, at vi skal lave en politisk aftale, så når vi har et vist antal børn, så tager vi næste klassetrin. Så er der nogle spilleregler," siger han.

Skal give mening Hos Radikale Venstre vil Tine Hessner gerne være med til at undersøge, om Jonstrup Skole skal udvides med et klassetrin. Men om det giver mening at udvide op til femte klasse, er hun i tvivl om.

"Der er grænser for, hvor små børnetallene skal være, for at det giver mening. Hvis der slet ikke er børnetilvækst ved Lille Værløse Skole, vil det virke begynderligt at bygge et andet sted. Et forsigtigt bud er, at vi skal op på omkring 20-25 elever per klasse. Hvis klasserne bliver for små, bliver der ikke nok små fællesskaber at blive del af," siger hun, og henviser også til, at det kan gå ud over økonomien på de andre skoler.

"Det er dyrere at drive mindre klasser, så det kan også ramme nogle af de andre skoler. Det må vi kigge ind i," siger hun.