S fejrer 1. maj virtuelt

Af Mikkel Kjølby Traditioner står for fald pga. coronakrisen. For Socialdemokratiets lokalafdeling i Furesø bliver arbejdernes kampdag, den 1. maj, ikke som den plejer.

Der er tradition for, at de lokale partimedlemmer samles i Værløse Bio fra morgenstunden til 1. maj taler, men sådan bliver det ikke i år.

Statsminister Mette Frederiksen var i mange år en fast gæst ved denne begivenhed, idet hun var valgt til Folketinget for Ballerupkredsen, som indtil strukturreformen i 2007 inkluderede Værløse. Siden blev Furesø en del af Egedalkredsen og den nuværende justitsminister Nick Hækkerup overtog rollen som det lokale folketingsmedlem. I vinters blev byrådsmedlem Matilde Powers valgt som folketingskandidat for Socialdemokratiet i Egedal-kredsen, men hun må altså vente med at holde tale i Værløse Bio.