S dropper ønske om almene boliger i Kulturøen

Kulturøen bliver uden almene boliger. Efter dialog med udvikleren, Sophienberg, dropper Socialdemokratiet muligheden for 25 procent almene boliger.

Furesø - 18. marts 2020

Det vakte opsigt, da de fire socialdemokratiske medlemmer af udvalget for byudvikling og bolig stemte for at den nye lokalplan for Frederiksborgvej 3-5 i Farum skulle have en indbygget mulighed for 25 procent almene boliger. Den konservative udvalgsformand Egil Hulgaard advarede i Frederiksborg Amts Avis om risikoen for, at byggeriet i så fald ikke blev til noget.

Nu trækker borgmesterpartiet i land. Det store byggeri på 7.900 kvadratmeter, som har fået arbejdstitlen Kulturøen, bliver uden almene boliger.

- Efter grundige overvejelser har socialdemokratiet besluttet at fravige kravet om, at op til 25 procent af de kommende nye boliger ved Kulturhuset i Farum skal være almene, lyder det fra Lene Bank (S) næstformand for udvalget for byudvikling og bolig.

- Vi er optaget af, at det kommende byggeri passer flot ind i bybilledet. Samtidig lægger vi vægt for på at de nye boliger er af en god kvalitet og til at betale for Furesøborgere med en almindelig indkomst. Vi har været i dialog med udvikleren bag projektet, og vi er blevet overbevist om, at det kommende byggeri vil kunne imødekomme disse ønsker. Der er også mulighed for, at der bliver tale om lejeboliger. Det er vi godt tilfredse med, siger Lene Bang.

Netop i denne tid tager byrådet hul på en diskussion om boligsammensætningen.

- Samtidig vil vi nu tage en snak med de øvrige politiske partier i Byrådet om hvordan vi sikrer et godt boligudbud til alle alders- og befolkningsgrupper. Byrådet er undervejs med en boligpolitik, og i lyset af denne vil det også være relevant med en generel diskussion af, hvordan borgere med en almindelig indkomst får råd til at bo i Furesø - eksempelvis ved at en del af de kommende nye boliger bliver bygget som almene, lyder det fra Lene Bang.