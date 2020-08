S-R og K klar med udkast til budgetaftale

Aftalen lægger vægt på at fortsætte den ansvarlige økonomiske kurs for kommunens udvikling. Samtidig prioriteres en bedre ældrepleje, bedre normering på daginstitutioner, renovering af idrætsfaciliteter og nye miljø- og klimatiltag, lyder det i en pressemeddelelse fra de tre partier, der har arbejdet tæt sammen de sidste ti år.

- For os konservative går vejen til en bedre kommune gennem et forpligtende samarbejde, der skaber resultater. Derfor er vi med, der hvor beslutningerne tages.

- I dette udkast til budget er vi glade for markante konservative fingeraftryk. Vi skal fortsætte med at effektivisere kommunens drift gennem forenklinger, innovation og digitalisering og fortsat samarbejde med erhvervsforeningerne om et stærkt iværksættermiljø i Furesø. Vi skal sikre gode skoler og en tryg ældrepleje. Vi skal sikre gode rammer for vores friskoler og private institutioner og vi skal holde skatten i ro.