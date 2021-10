Udvalgsformand Matilde Powers (S) forstår ikke de borgerlige partiets ultimative udmelding om nødvendigheden af et friplejehjem. Hun fokuser på indholdet og ikke ejerskabet. Arkivfoto: Mikkel Kjølby

S: Ikke alle friplejehjem er gode plejehjem

Furesø - 10. oktober 2021 kl. 09:13 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

I sidste uge dukkede tre partiers ønske om et friplejehjem på Ny Vestergårdsvej i Værløse op som et tema i valgkampen.

Udvalgsformand Matilde Powers (S) oplyser, at Socialdemokratiet også er interesserede i et friplejehjem. Men det er korrekt, at partiet har en række forbehold overfor etableringen af et friplejehjem. For Socialdemokratiet handler det om at sikre den rette kvalitet i et plejetilbud.

- Jeg undrer mig over, at de blå partier så unuanceret, bare for alt i verden, ønsker sig et friplejehjem. Ikke et ord om, hvad de ønsker at indholdet på disse plejehjem skal være. Eller om det er helt ok med en udbyder, der først og fremmest ønsker at tjene penge på driften. Man kunne fristes til at tro, at de nærmest blåøjet tror, at friplejehjem i bred forstand leverer langt bedre pleje end alle andre typer plejehjem. At der ikke blandt friplejehjem både findes gode og mindre gode udbydere, siger Matilde Powers og fortsætter:

- Jeg har de seneste år afholdt møder med en lang række friplejehjemudbydere. Nogle enkelte havde meget fine visioner og ønsker for beboernes pleje og omsorg, men langt de fleste havde slet ikke taget stilling til indholdet. De ville blot sætte et vikarbureau til at drive plejen.

Partikollegaen Rasmus Dahl bakker hende op.

- Fortalerne fremfører friplejehjem, som en mulighed for at skabe øget valgfrihed for borgerne. Det er det selvfølgelig også på papiret. Men dét der adskiller friplejehjem, er at de, i den rene version, har retten til at vælge hvem de vil tilbyde en plads. Det kan betyde, at en borger kan risikere at blive afvist alene af den grund, at borgeren er meget plejekrævende. Det er ikke frit valg for borgerne, siger Rasmus Dahl, som peger på, at friplejehjem ikke er underlagt samme regler som kommunale plejehjem.

- Fri i friplejehjem betyder, at en række regler ikke gælder for friplejehjem. En af disse regler er uddannelses-/kompetencekrav til personalet. For os, Socialdemokrater, er det vigtigt, at beboerne på plejehjem er sikret så god pleje som muligt. Derfor har vi høje forventninger og krav til personalet på plejehjem i kommunen. Vi arbejder målrettet for, at uddannelsesniveauet skal være højt. Dét sikrer både en forventning til kvalitet i plejen, men det handler også helt grundlæggende om patientsikkerhed, forklarer Rasmus Dahl.

Ifølge prognoserne er der tidligst behov for flere plejehjemspladser i Furesø Kommune i årene 2028-31. Prognoserne peger på et behov for 45 pladser. Det giver tid til at sikre det rette indhold, påpeger Matilde Powers.

- I Socialdemokratiet er vi først og fremmest optaget af indholdet på vores plejehjem. At der er høj faglighed, nærværende ledelse, et godt samarbejde med de pårørende, målrettede aktiviteter og stort fokus på omsorg. Det arbejder vi hver dag målrettet for på både vores private og kommunale plejehjem i Furesø. Og det vil også være helt afgørende for os, i et samarbejde med en friplejehjemsleverandør i fremtiden. For os er indholdet vigtigere end ejerformen, sige Matilde Powers.