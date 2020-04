S: Gode erfaringer med borgerdialog

- Vi har i Furesø gjort os gode erfaringer med borgerdialog de sidste mange år. En af de nye metoder er vores såkaldte udviklingsudvalg (§17 stk. 4 udvalg), hvor borgere og politikere drøfter forskellige emner af betydning for kommunen. Vi er også meget fokuserede på at holde høringer og dialogmøder om forslag til lokalplaner, kommuneplanen og de årlige budgetter, og fx. om kultur-, fritid- og idrætsstrategien. Kommunens opgaveløsninger bliver bedre, når borgerne inddrages. Demokrati er jo samtalen om, hvordan vi skal løse de fælles opgaver, siger Preben Sandberg Pettersson, som oplever tilfredshed med Furesømodellen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her