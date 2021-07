Se billedserie Som på andre plejehjem var Ryetbo Plejehjem isoleret fra omverden i lange perioder under coronakrisen. Ny bog skal hjælpe til at bearbejde det fælles traume, coronakrisen har givet. Foto: Ryetbo Plejehjem

Send til din ven. X Artiklen: Ryetbo Plejehjem har lavet en bog om corona-traumet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ryetbo Plejehjem har lavet en bog om corona-traumet

Furesø - 16. juli 2021 kl. 08:39 Kontakt redaktionen

- I nærværende bog, vil du, kære læser, møde mangfoldige fortællinger. Du vil bl.a. møde både frustrationen, afsavnet, glæden, og humoren. Hvor bringer fortællingerne dig mon hen? Hvad vil du selv huske tilbage på? Og hvad vil du mon tage med videre - ud i den fremtid, som i dette sekund allerede hører fortiden til.

Således indledes der i bogen "Hvad tager du mon videre?", som Ryetbo Plejehjem i Værløse har lavet.

Bogen er Ryetbos forsøg på, at tage hånd om hinanden og facilitere en organisatorisk og mellemmenneskelig restitution efter coronatiden:

- Tanken bag denne bog er, at vi her på Ryetbo Plejehjem får mulighed for at bearbejde et kollektivt traume, som corona jo har skabt. Vi har levet i et miljø med skiftende restriktioner, voksende bekymringer, afsavn, højt arbejdstempo i rigtig lang tid - derfor vil vi nu restituere ovenpå coronatiden ved at begynde med at spørge hinanden: Hvad tager du mon videre? siger Liv Vogt fra Ryetbo Plejehjem.

Liv Vogt har i flere måneder indsamlet fortællinger fra medarbejderne. Fortællinger, som har skabt denne bog. Læseren får indblik i, hvordan livet på Ryetbo på Plejehjem har været, siden Mette Frederiksen lukkede landet ned den 11. marts 2020: Hvordan har det været ikke at kunne kramme sine kollegaer? Og ikke mindst: ikke at kunne kramme de demente beboere, som har brug for nærvær? Hvad svarer man, når en pårørende spørger, om man må kysse sin dødende mor farvel? Hvordan smiler man med øjnene? Hvordan har hverdagen været med besøgstelte, øget brug af værnemidler og restriktioner? Alt dette og meget mere kan man læse om i bogen, som også indeholder mange farverige billeder, der understøtter de sjove, rørende og ikke mindst alvorlige fortællinger.

Den 17. juni 2021 fik personalet bogen i hånden og de har taget rigtigt godt imod den.

- Det er tydeligt at se, at fortællingerne i bogen har skabt resonans og bevægelse i os alle. Det har haft en stor effekt at sætte ord på, blive lyttet til, dele og blive taget alvorligt i en tid, som vi formodentligt husker resten af vores liv, siger Liv Vogt.

På Ryetbo Plejehjem er der et stort ønske om, at denne effektfulde bearbejdningsproces kan inspirere andre. Håbet er, at folk vil fortælle, dele og lytte til, hvor hinandens fortællinger bringer dem hen i deres faglige og ikke mindst i deres personlige liv.

I sin enkelhed er Ryetbo Plejehjems bedste opfordring til at restituere ovenpå coronatiden, er, ved at spørge hinanden:" Hvad tager du mon med videre"?