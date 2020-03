Rundturen starter 30. maj

Formålet med turen er at skabe opmærksomhed omkring Hjerneskadeforeningens arbejde. Foreningen bakker op om turen, som bringer Lars Klarskov rundt til alle foreningens lokalforeninger. Der bliver også en indsamling til fordel for Hjerneskadeforeningen.

- Jeg forventer, at jeg kører nogle penge ind til foreningen ved, at jeg laver reklame for foreningens hovedformål, som er at sikre, at liv der reddes, også skal leves, siger Lars Klarskov.