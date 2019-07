Se billedserie Inge Livbjerg og Per K. Larsen fra Jonstrup89 ved stedet, hvor der efter planen skal komme en rundkørsel i 2019. DEt bliver dog tidligst i 2020. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Rundkørsel udskudt til 2020 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rundkørsel udskudt til 2020

Furesø - 24. juli 2019 kl. 18:13 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indenfor en kort årrække fordobles antallet af borgere i Jonstrup. Ikke mindst som følge af udbygningen af Sydlejren med cirka 450 boliger.

I den forbindelse har borgerforeningen Jonstrup89 ønsket en rundkørsel for enden af fabrikskvarteret Walgerholm ved Søhusvej.

- Allerede nu er dert vanskeligt for borgerne i Sydlejren at komme ud på Jonstrupvangvej. Istedet kører de gennem Jonstrup, forbi skolen og bycentrum. Det vil blive værre, hvis vi ikke får rundkørslen, forklarer Per K. Larsen, formand for Jonstrup89.

I efteråret 2017 var der hul igennem til politikerne, som vedtog at etablere rundkørslen. Den kom dog først på budgettet til 2019, men der er ingen tegn på, at Furesø Kommune når at etablere den inden årsskiftet.

- Rundkørslen er budgetlagt i 2019, og vi vil helst have den i 2019. Vores frygt er, at hvis ikke vi holder fokus på det, så er det ikke sikkert, at rundkørslen bliver realiseret i 2020. Vi er med i hård kamp om prioriteringer i en knap kommunal økonomi, siger Per K. Larsen.

Ifølge Furesø Kommune skyldes udsættelsen statens anlægsloft.

- Status har ændret sig fra tidligere fordi, at statens anlægsloft har gjort, at kommunen har skulle finde anlægsprojekter, der kunne udskydes. Kriteriet for udvælgelsen har været projekter, der ikke endnu har været kontraktbundne, hvilket rundkørslen ikke er, lyder det fra Dorrit Jakobsen Gundstrup, afdelingsleder i Center for By og Miljø.

Men der vil blive arbejdet med at forberede etableringen af rundkørslen.

- Det, vi når i år, er at få detailprojekteret rundkørslen, så vi efterfølgende kan erhverve areal fra kirkegården. Arealerhvervelsen forventes gennemført i år, men afhænger af sagsbehandlingen i menighedsrådet og provstiudvalget. Herefter skal vi have vejudlægget politisk besluttet for herefter at kunne udbyde projektet. Vi vil gerne komme så langt med projektet i år, så vi hurtigst muligt kan komme i gang med anlægget til næste år, siger Dorrit Jakobsen Gundstrup.

Fremtiden er svær at spå om, men kommunen forventer, at projektet realiseres i 2020.

- På nuværende tidspunkt fremgår økonomien til rundkørslen i forslaget til budget 2020. Vi forventer ikke at kommunens anlægsbudget skal tilpasses yderligere på det her punkt, men det kommer an på Statens grænse for anlægsloft i 2020, som endnu er ukendt, som følge af, at valg og regeringsdannelse har udskudt tidspunktet for en afklaring af rammerne for kommunernes økonomi i 2020 og frem. Kommunen har en forventning om, at projektet gennemføres, siger Dorrit Jakobsen Gundstrup.