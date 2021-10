Rund fødselsdag hos Furesø Avis' ejer

"I takt med, at tech-giganterne sætter sig tungere og tungere på vores demokratiske infrastruktur, bliver behovet for stærke lokale og regionale medier kun større. Medier, som vi kan have tillid til, og som tager ansvar for det indhold, de udgiver. Medier, der varetager demokratisk kontrol og sætter nye vigtige dagsordner - som tager udgangspunkt i menneskers hverdag og det samfund, de bor i. Og medier der holder os politikere i ørene. Hvad enten der er på Christiansborg eller på rådhuset. Som da Ugeposten Gribskov sidste år afdækkede kritisable forhold for udsatte børn i Gribskov Kommune. Eller da Nordjyske for år tilbage stod for oprulningen af den frygtelige Rebild-sag. Til november skal danskerne stemme til kommunal- og regionsrådsvalget. Her er det helt afgørende, at danskerne sætter deres kryds på et oplyst grundlag," lød det fra statsministeren i amtsavisen.