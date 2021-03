Rotary og iværksættere skaber en ny mødeform

corona Rotary og Furesø Iværksætter Hus er gået sammen i et partnerskab om virtuel mødevirksomhed. Det har nemlig været en udfordring at mødes i løbet af Corona-tiden, og det har også ramt lokale iværksættere og erhvervsnetværk, der har til huse i FUIH's lokaler på Ny Vestergaardsvej i Værløse.

Det har fået de to parter til at tænke kreativt, så man kan muliggøre virtuel og fysisk mødeaktivitet på samme tid - også kaldet Blended Meeting. Det vil sige, at dem, der kan være til stede fysisk, mødes i FIUH's auditorium og de deltagere, der kun kan være til stede virtuelt, kobler sig til en video-portal, som kobles til en storskærm i lokalet. Mixet med virtuel og fysisk mødeform åbner kort sagt mulighed for, at mange på en gang kan mødes, uafhængig af tid, sted og rum.