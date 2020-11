Se billedserie Fritiden bliver lige nu brugt til at lære lokalområdet at kende. Foto: Jan F. Stephan

Rosa Bech er ny præst: Jeg synes, det er verdens bedste job

39-årige Rosa Bech glæder sig til at slå rødder som ny præst i Hareskov og Værløse sogne efter at have været omvandrende præst

Rosa Bech er inden for de seneste par måneder blevet et nyt ansigt i Kirke Værløse, hvor hun som ny præst er flyttet ind i en af præsteboligerne. Det er hendes første job som sognepræst, efter at have været omvandrende vikar i Helsingør Stift, og det passer hende godt at blive en fast del af Værløse og Hareskov sogne.

"Det er dejligt endeligt at slå lidt rødder og få et sted, hvor man hører til," siger hun.

39-årige Rosa Bech blev færdiguddannet for to år siden, og hun er sammen med sin mand og tre børn flyttet hertil fra Græsted. Hun glæder sig især til at være med til at gøre kirken relevant for borgerne og suger lige nu viden til sig fra de mere erfarne kolleger.

"Det er et spændende sted at være, for der er masser af liv, og der er mulighed for at være kirke på mange forskellige måder. Der er aktiviteter for både børn og ældre, og der er mange forskellige slags gudstjenester, som man kan være en del af. Der er også en masse musiktilbud, så der er mange ting at tage fat på. For mig er det vigtigt, at kirken er et sted, hvor folk kan komme, som dem de er, og det er der mulighed for her," mener hun.

I kirke som barn Rosa Bech er oprindeligt opvokset i Holbæk, og under sin opvækst har hun været vant til at komme i kirken, og hun har blandt andet sunget i kirkekor.

"Jeg har været vant til at gå i kirke, da mine forældre var meget kirkesøgende, og jeg har derfor haft kirken inde under huden. Jeg havde det nok som så mange andre børn, at det var lidt kedeligt nogle gange, men jeg kunne altid godt lide musikken i kirken," husker hun.

At hun skulle ende som præst, lå med hendes egne ord ikke lige i kortene, men det blev hun hurtigt overbevist om, da hun startede på pastoralseminariet.

"Jeg synes, at det er verdens bedste job. Det giver så meget mening, fordi de handlinger, der sker i kirken, har stor betydning for mennesker i både alvorlige og glædelige situationer. Man kan være der sammen med dem, og gå et lille skridt med dem," siger hun.

Svært under corona Det er dog ingen tvivl om, at de mange corona-restriktioner også giver udfordringer for kirken og dens besøgende. Især fordi kirken er et sted, som normalt altid skal være åben for alle.

"Det er virkelig en svær tid lige nu. Det er især svært med små kirker, hvor der ikke er plads til så mange. Jeg ved, at nogle er gået igen, fordi de syntes, at der var for mange i kirken. Jeg har ikke selv prøvet at vise nogle væk, men det vil være rigtig svært, fordi kirken er et åbent sted. Til hverdag har vi udfordringer ved bisættelser og dåb, hvor man ikke kan være alle dem, man gerne vil til at sige farvel eller til at byde en lille ny velkommen. Men det er vilkårene lige nu," siger hun.

Lige nu er en anden stor udfordring for kirkerne, hvordan de skal afholde julegudstjenester, så der er plads til så mange som muligt. Hvordan det præcist skal ske, er ikke helt på plads i Værløse/Hareskov sogne, men det er allerede besluttet, at alle julegudstjenesterne bliver livestreamet.

"Så har alle muligheden for at komme i kirke hjemmefra," siger Rosa Bech.

De store spørgsmål I adventstiden er der hos Værløse og Hareskov sogne planlagt et corona-venligt arrangement, som hedder cirkel-kaffe, og det finder sted både i Hareskov og Værløse. Det glæder Rosa Bech sig til at være med til.

"Vi sidder i en stor cirkel, mens vi drikker kaffe og synger sange eller bare lytter til gode julesange. Vi tænkte på, hvordan vi kan komme mennesker i møde, der lige nu sidder derhjemme og ikke kommer så meget ud," fortæller hun.

For Rosa Bech og familien handler det nu om at lære deres nye lokalområde i Kirke Værløse at kende, da de kun har boet her siden efterårsferien.

"Det er skønt at bo i Kirke Værløse, her er fred og ro. Lige nu bruger jeg fritiden til at falde til og lære området at kende. Det gør jeg især ved at spørge ind, når jeg møder nye mennesker, så jeg lærer om alle de lokalkendte steder, som folk der bor her tager som en selvfølge," siger hun.

Som ny præst i de to sogne glæder hun sig til at følge andre mennesker et lille stykke af vejen gennem livet.

"Det er især sjovt at tale med konfirmander og være med på deres rejse i livet. Men det er spændende at følge mennesker i alle livsfaser, og få lov til at forholde sig til livets store spørgsmål på daglig basis," siger hun.