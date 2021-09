Ros og ris i erhvervsundersøgelse

Furesøs erhvervsliv uddeler ros og ris til kommunen i DIs erhvervsundersøgelse. Foto: Furesø Kommune.

Furesø - 02. september 2021

Man skal altid starte med det positive, og der bestemt positive tegn for Furesø Kommune i den årlige erhvervsklimaundersøgelse fra Dansk Industri.

Her scorer Furesø en fornem top10 placering på landsplan, når det handler om samarbejdet med virksomhederne om arbejdskraft. I den samlede undersøgelse er Furesø fortsat næstbedste kommune i Nordsjælland samtidig med at der er en stigning i virksomheder, der ønsker at anbefale Furesø Kommune til andre virksomheder. Desuden er der markant fremgang i vurdering af den kommunale sagsbehandling.

Den indsats bliver også anerkendt af formanden for Furesø INDUSTRI, Mogens Brusgaard:

- Det er et rigtigt godt samarbejde, vi har med Jobcentret om rekruttering og hjælp til virksomhederne med at finde den rette arbejdskraft. Det er undersøgelsen her et godt udtryk for." Brusgaard ser dog også nogle områder, hvor Furesø kan blive bedre. Jeg hæfter mig især ved svarene omkring den grønne udvikling, hvor jeg godt kunne tænke mig en større kommunal indsats fx ift. genanvendelse af affald samt initiativer, der bidrager til den grønne omstilling hos virksomhederne. Det vil vi som virksomheder gerne bidrage til. Temaet er en del af den eksisterende partnerskabsaftale mellem Furesø kommune og erhvervsforeningerne, så det ser jeg frem til, at vi får sat på skinner i fællesskab. Og endelig ser jeg skeptisk på størrelsen af byggesagsgebyrerne, som også bliver peget på af virksomhederne i denne undersøgelse, siger Mogens Brusgaard.

Formand for Udvalget for beskæftigelse og erhverv, Hasan Yilmaz (S) er stolt over Jobcenterets indsats.

- Først og fremmest er jeg stolt over det flotte arbejde, der bliver gjort i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Vi kan se, at det er det virksomhederne efterspørger, som noget af det vigtigste. Samtidig er der en række områder, hvor jeg er sikker på, at vi nok skal forbedre os de kommende år. Blandt andet fylder den grønne udvikling meget i kommunens prioriteringer, hvilket vi blandt andet så på sidste uges erhvervstræf, hvor vi lancerede et initiativ om innovation ift. den grønne omstilling. Det bakker vi også op med midler i de kommende års budgetter. Det samme gør vi med arbejdet med at tiltrække en erhvervsuddannelse, som også prioriteres budgetmæssigt, siger Hasan Yilmaz.

Men der er bestemt også negative tendenser i DIs erhvervsklimaundersøgelse, som er baseret på virksomhedernes besvarelser.

Furesø Kommune har i mange år arbejdet med grøn omstilling, men i denne undersøgelse lander kommunen på en bundplacering, hvad angår grøn udvikling.

- Ja, der er elementer fra undersøgelsen, som vi gerne havde set vurderet bedre. Fra kommunens side tror vi, at løsningerne skal findes i fællesskab. Derfor er begge emner centrale dele af den partnerskabsaftale, som vi indgik i starten af året, siger kommunaldirektør Steen Vinderslev og fortsætter:

- I forhold til "Grøn udvikling", er det et emne, der er højt på dagsordenen i Furesø. Byrådet vil frem mod 2030 sikre, at genanvendelsesgraden af affald fra husholdninger og virksomheder bliver på minimum 70 %. Det kræver bedre kildesortering og målrettet samarbejde mellem kommune, foreninger og erhvervsliv om cirkulær økonomi - herunder om genbrugs- og reparationsvirksomheder. Derfor vil vi i den kommende tid igangsætte aktiviteter, der understøtter det. Blandt andet er vi på vej med en revideret udbuds- og indkøbspolitik, som er et af spørgsmålene til virksomhederne i undersøgelsen. Her stilles der bl.a. stigende krav til miljøhensyn og bæredygtighed, siger Steen Vinderslev.

Det står også skidt til med brug af private leverandører. Her er Furesø rangeret som nummer 83 ud af 98.

- I forhold til spørgsmålet om kommunens bidrag til bæredygtig omstilling i virksomhederne, er det blandt andet noget, vi håber at sætte fart på med det initiativ, der blev lanceret i sidste uge på Furesø Erhvervstræf 2021, hvor vi gerne ser innovationspartnerskaber omkring grøn omstilling mellem det offentlige og private, lyder det fra kommunaldirektøren.

Kun en anelse bedre, nummer 80. rangerer Furesø i punktet: Skatter, gebyrer og erhvervsarealer.

- I forhold til brugen af private leverandører, så er vurderingen fra virksomhederne faktisk bedre end sidste år, hvilket betyder, at vi er steget 13 placeringen på ranglisten til nr. 70. Det er stadig langt nede af listen, så derfor har vi også et tæt samarbejde med erhvervsforeningerne om udrulningen af vores kommunale indkøbsportal Comdia. Portalen er udvidet med nye kategorier, så portalen nu også giver lokale leverandører mulighed for at komme i betragtning ved kommunens indkøb af blandt andet rådgiver- og konsulentydelser, catering og gave, siger Steen Vinderslev.