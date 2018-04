Rollespillere får støtte til hytte

I Hareskoven, hvor det danske rollespil startede i 1990'erne, er et opdateret rollespilsområde godt på vej. Stedet skal være base for en mangfoldighed af eventyrlige og kreative friluftsaktiviteter og være et alternativ til det etablerede foreningsliv. Idéerne er så gode, at de nu er udvalgt til støtte fra Underværker, Realdanias ildsjælekampagne.

Visionen er en base for en mangfoldighed af eventyrlige og kreative friluftsaktiviteter for frivillige, skoleelever og udsatte unge. Realdania støtter med op til 600.000 kroner.

- Nu, hvor vi har støttet ildsjælene i en del år, er der ikke noget, der tyder på, at deres virketrang er brugt op. Tværtimod byder hver ansøgningsmulighed på nye og flere inspirerende idéer. Det har været en fornøjelse at modtage de mange ansøgninger. Projekterne i Værløse er rigtig gode idéer og et gode eksempler på den passion og energi, som frivillige ildsjæle lægger for dagen - for fællesskabets bedste. I Realdania er vi langt fra færdige med at bakke op om ildsjælenes store indsats, siger Christian Andersen, projektchef i Realdania.