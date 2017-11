Rokkedyssegaard støtter rickshaw

Cykelguiden John Mynderup er i fuld gang med at samle penge ind til en cykelrichshaw, der skal give beboerne på Ryetbo Plejehjem mulighed for at opleve kommunens naturherligheder. Det har fået Rokkedyssegaard i Kirke Værløse til at støtte op om projektet.

Rokkedyssegaard holder åbent i de tre første weekender i december, hvor der er mulighed for at købe juletræer i alle størrelser. Juletræssalget krydres med salg af hindbærgløgg, vafler, pandekager, julekager og julehygge. Der skal bruges 40.000 kroner for at projektet kommer i mål. Indsamlingen slutter den 1. marts. Hvis man vil donere til formålet, kan man sætte et beløb ind på konto: 3543-2781 706 372 i Danske Bank. Kontoen tilhører Ryetbo Plejehjem.