Torben Bo Toft Christensen står for isproduktionen på Rokkedyssegård. Fruen Lisbeth nøjes med at nyde sæsonens første is. Gårdbutikken åbner Store Bededag med halv pris på Rokkedyssegård-Is.

Rokkedyssegård skruer op for isproduktionen

Furesø - 26. april 2018 kl. 09:59 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en sikker forårsbebuder.

Rokkedyssegård slår St. Bededag dørene op til en ny sæson. Og selvom der er godt fire uger til de første jordbær har vokset sig store og smagfulde, så bliver der rig lejlighed til at smage bærrene. For Rokkedyssegård satser endnu mere på isproduktion.

- Vi skal have hele isdisken fyldt op med forskellige varianter. Vi udvikler hele tiden på is, og i år kommer der mange nye varianter, fortæller Torben Bo Toft Christensen, som selv har tråd i produktionen. For han laver nemlig isen selv oppe i gårdens marmeladeri.

- Det er min mors gamle opskrift på is, men det der virkelig gør vores is helt specielle, er, at vi har mulighed for at proppe så mange bær i dem. Jordbærisen består for eksempel af 2/3-dele jordbær, fortæller Lisbeth Toft Christensen.

Og ingen, som har besøgt Rokkedyssegård, kan benægte, at isene er usædvanligt velsmagende. Men hvorfor sælges de kun på Rokkedyssegård?

- De andre skal da ikke have lov til at sælge vores is. Det er den alt for god til, siger Lisbeth Toft Christensen med et grin på læberne.

Det er efterhånden fire år siden Torben kastede sig over isproduktionen, og nu skruer han helt op for kreativiteten.

Udover de klassiske varianter med jordbær, hindbær og brombær kommer der varianter med jordbær/lakrids, jordbær/mynte, jordbær/rabarber, hindbær/hyldeblomst og mange flere.

Det kan man altsammen nyde sammen med en kop kaffe, når Rokkedyssegård holder åbent i Store Bededags-weekenden.

- Rokkedyssegård har udviklet sig til i højere grad at være et sted, man kommer forbi og besøger for at nyde bærrene og en kop kaffe. Derfor tør vi godt åbne sæsonen så tidligt. Og for at få rigtig gang i det, er der halv pris på is den første weekend, siger Torben Bo Toft Christensen.

