Rokkedyssegaard har julestue i gårdcaféen

- Vi vil have, at det skal være trygt og hyggeligt at besøge Rokkedyssegaard, og derfor flytter vi den populære "Find gårdens nisser" udenfor imellem juletræerne. En stor del af fornøjelsen er jo at løbe rundt og lede efter drilleniserne" siger Lisbeth Toft.