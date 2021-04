Ægteparret bag Rokkedyssegård. PR-foto

Rokkedyssegaard har fået grønt lys til jordkøb

Gården har købt et jordstykke for at skabe bedre plads på gårdspladsen og for at dyrke mere

Furesø - 10. april 2021

Et flertal i økonomiudvalget gav forleden grønt lys til, at Rokkedyssegaard i Kirke Værløse får lov til at købe et stykke jord på knap 10.000 kvadratmeter, der ligger ved siden af gårdens nuværende jord. Tanken er ifølge Lisbeth Toft Christensen, at jordstykket skal bruges til at dyrke flere afgrøder og som parkering til gårdens gæster. Sidenhen har et flertal i byrådet også sagt ja.

"En del af jorden er tænkt som en græsmark, der skal give os mere plads, mens den anden del skal bruges til at dyrke kartofler, blomster og jordbær," siger Lisbeth Toft Christensen, der driver gården med sin mand, Torben.

Lisbeth Toft Christensen fortæller også, at den ekstra plads til parkering skal munde ud i, at selve gårdspladsen på Rokkedyssegård får mere plads.

"Vi får lidt mindre pres på gårdspladsen, og den vil vi lave mere hyggelig," siger hun og fortæller, at der skal bænk rundt om elmetræet.

Derudover vil parret skabe små temalegehuse, så der kommer et jordbærhus, et hindbærhus, et blåbærhus og et kirsebærhus.

Rokkedyssegaard har købt jordstykket, efter at byrådet i november 2020 satte det til salg i et udbud. I referatet fra økonomiudvalgsmødet i marts kan man læse, at der kom et enkelt bud på jordstykket: Rokkedyssegaards.

Efter kommuneplanen må man drive landbrug på jorden. Der kræves landzonetilladelse, hvis marken skal bruges til parkeringsplads, og den er "forvaltningen villig til at give," står der i referatet. De karakteristiske plastiktunneler kommer ikke til at stå på det nye stykke jord.

På det seneste byrådsmøde stemte et flertal salget af jordstykket igennem. Enhedslisten stemte imod.