Rørbæk skriver om bogstavbims prinsesse

Furesø - 30. maj 2021 kl. 19:48

Maria Rørbæk er aktuel med ny bog, der ligesom Bogstavtyven, Ordtrolden og Sprogheksen skal inspirere børn og voksne til at lege med sproget. I 'Prinsessen, der blev bogstavbims' handler det blandt andet om ord med og uden S.

Prinsessen, der blev bogstavbims,' udkommer den 27. maj på Gyldendal.

Forfatteren bag 'Prinsessen, der blev bogstavbims' er Maria Rørbæk, der er opvokset i Farum og blandt andet er kendt for børnebøgerne om De Hemmelige Youtubere og billedbøgerne Bogstavtyven, Ordtrolden og Sprogheksen, der over hele landet får børn i indskoling og børnehave til at lave sjov med sproget.

- Jeg håber også, at min nye bog vil sætte gang i sproglegene. Fx kan man beskrive nogle ord med S uden at bruge S-lyden. Is kan fx beskrives som: Noget lækkert og koldt, mange godt kan lide, siger Maria Rørbæk.

I modsætning til mange andre af Maria Rørbæks bøger, gik det forholdsvis nemt at skrive eventyret om den bogstavbimse prinsesse.

- Jeg havde i flere år forsøgt at lave noget om bogstavrim - altså ord med samme startbogstav - uden at det ville lykkes. Fx skrev jeg en hel billedbog, 'Stop så Sigurd,' der udelukkende består af ord, der starter med S. Den var ikke god nok til at blive udgivet og ligger stadig bare i skrivebordsskuffen. Men så en dag fik jeg pludselig ideen til at putte sproglegen med bogstavrim ind i et klassisk eventyrunivers, og så gik det pludselig stærkt, siger Maria Rørbæk.