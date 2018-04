Se billedserie Børnebogsforfatter Maria Rørbæk er opvokset i Farum. Nu har hun skrevet en børnebog, der henter inspiration i virkelige kunstværker.

Rørbæk klar med ny børnebog

Furesø - 30. april 2018

Er det okay at slå dyr ihjel for at bruge dem til kunst? Og er det værre end at spise en makrelmad? Sådan lyder nogle af de spørgsmål, som børnebogsforfatter Maria Rørbæk håber danske børn vil diskutere, når de har læst hendes nye bog 'Den gale kunstner.'

Historien er inspireret af to virkelige kunstværker, der for år tilbage satte sindene i kog: Da Michael Brammer i 1994 udstillede fem udstoppede hundehvalpe sammen med et stort, rødt hjerte af plastic på en kunstudstilling i København. Og da Marco Evaristti i 2000 udstillede ti blendere med levende sværddragere på kunstmuseet Trapholt i Kolding.

- Bogen handler om børnene Bella og Birk, der gør en forfærdelig opdagelse: De finder ud af, at det er kunstneren Bobo Fantastico, der har købt naboens elskede hundehvalp. Bobo Fantastico har lige udstillet en fisk i en blender, så publikum kunne få lov til at slå den ihjel, og nu vil han lave et kunstværk med en udstoppet hund... Og så må Bella og Birk selvfølgelig i gang med den store redningsaktion, fortæller Maria Rørbæk, der er opvokset i Farum.

Hun har ikke selv oplevet Marco Evaristtis udstilling på Trapholt, men på Statens Museum for Kunst i København så hun i 2014 en børneudstilling, hvor en levende fisk også svømmede rundt i Marco Evaristtis blender.

- Jeg er ret sikker på, at der denne gang var slukket for strømmen, men det gjorde et stort indtryk på mig og min dengang 8-årige datter, at et skilt gav os valget: Ville vi trykke på knappen? Skulle fisken leve eller dø? Jeg kan godt forstå, at der var nogen, der blev sure over, at fiskene døde på udstillingen i Kolding, men man må give Evaristti, at hans kunst sætter gang i nogle eksistentielle tanker og følelser, siger hun.

Maria Rørbæks egen bog skal først og fremmest være sjov og spændende for de 8-12-årige, men hun håber også, at den vil sætte gang i tanker og samtaler.

- Ud over temaet om dyr belyser bogen også livet og følelserne i en sammenbragt familie, fortæller hun.

Selve historien i 'Den gale kunstner' er fri fantasi, men de virkelige kunstværker beskrives kort i efterskriften, hvor man blandt andet kan læse, at der på Trapholt blev dræbt otte sværddragere i de udstillede blendere.

'Den gale kunstner' er udkommet på Gyldendal med illustrationer af Julie Østergaard.