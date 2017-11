Røgind vinder lederpris

Midt under valgkampen fik formanden for den konservative vælgerforening i Furesø, Henrik Røgind, et skulderklap af de store.

Som klinikchef for Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Rigshospitalet har han været med til at indføre åbenhedskultur. Det er baggrunden for at han sammen med ledende oversygeplejerske Tine Lundbak fik tildelt Region Hovedstadens lederpris 2017.