Rød/grønne går i valgforbund i Furesø: Her er, hvad de håber, kommer til at ske

Enhedslisten, Alternativet og SF går sammen til det kommende valg

Furesø - 09. april 2021

Godt et halvt hundrede stemmer mere, så var det lykkedes for både Enhedslisten og Alternativet at komme i byrådet ved seneste valg i 2017. De to partier var dengang i valgforbund med hinanden og var altså tæt på samlet set at kunne have haft to byrådspladser tilsammen.

Nu melder et tredje parti sig så under de samlede vinger, skriver de tre i en fælles udmelding. SF, der sidst var i valgforbund med borgmesterpartiet Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Lokallisten, skifter altså. Og håbet er da også, at de tre til sammen kan sikre sig det andet mandat. SF har ikke været i byrådet i Furesø Kommune i de to seneste valgperioder efter et katastrofevalg i 2013, hvor partiet mistede godt 1.600 stemmer i forhold til 2009.

Kan opnå mere med to

Ifølge udmeldingen fra de tre partier, så "regner" det nuværende byrådsmedlem fra Enhedslisten, Øjvind Vilsholm, "med, at valgforbundet vil sikre de tre partier mindst to mandater til kommunalvalget i november". Men måske rækker valgforbundet også til mere end det:

"Man kan udrette meget med et mandat, men der er ingen tvivl om, at vi kan dække bredere med to eller tre byrådsmedlemmer. For det første kan vi opnå pladser i flere udvalg og for det andet giver det også bare en større vægt, når man er flere, der presser på for de samme forslag," siger han.

Ved seneste valg i 2017 var Alternativets Allon Hein Sørensen tæt på at komme i byrådet. Sidenhen har Enhedslisten arbejdet sammen med Alternativet om lokalpolitik, men det har altså været uden Alternativet siddende fysisk i byrådet.

" Vi var tæt på at komme i byrådet sidst, og selvom vi har følt os godt repræsenteret via vores samarbejde med Enhedslisten, så vil det jo være en kæmpe fordel, hvis vi selv kunne være med ved forhandlingsbordet. Der er nemlig brug for at hæve ambitionsniveauet massivt, når det handler om den grønne dagsorden. Borgerne i Furesø har været skuffede over, at politikerne ikke har taget tilstrækkeligt hensyn til naturen og miljøet, f.eks. når man forsøger at inddrage fredede grønne områder til parkeringspladser, eller anlægger kunstgræsbaner uden tilstrækkeligt afløb til kloak, hvilket potentielt kan resultere i en miljøkatastrofe med mikroplast og giftstoffer i miljøet," lyder det fra spidskandidat Allon Hein Sørensen i pressemeddelelsen.

SF's lokalformand og spidskandidat Jesper Dyhrberg håber også på et byrådssæde fra 2022.

"Enhedslistens Øjvind Vilsholm gør det godt, men han kan ikke løfte det hele. Med SF i byrådet vil der blive endnu mere fokus på klima og grøn omstilling, og så skal der også gøres noget mere på skoleområdet. På flere af furesøs skoler er der klasser med 28 elever - ja enkelte endda med flere. Vi skal have sænket klassekvotienten," siger han. i den fælles udmelding.

Frihed og mere grønt Allon Hein Sørensen fortæller, at børne-ungepolitikken vil være et fokusområde for Alternativet:

"Vi støtter op om fri- og privatskoler, private institutioner og lignende, så længe det ikke betyder, at man går på kompromis med kvaliteten af de kommunale tilbud. Og så skal vi have langt mere fokus på at gøre mere for vores børn og unge i kommunen. Der mangler muligheder og gode tilbud som vi havde i gamle dage, men besparelser har desværre tvunget mange unge til bare at "hænge ud" på gader og stræder i små grupperinger, hvilket også kan have negative sociale konsekvenser," siger han.

Enhedslisten fremhæver miljø og natur som nogle af kamppladserne ved det kommende valg.

"Naturkrisen har ramt os. Vi skal have skaffet flere levesteder til vores insekter. Sommerfugle og vilde bier er i tilbagegang, fordi store dele af naturen er overtaget af mennesker. Der er virkelig brug for at vi giver nogle arealer tilbage til naturen - også her i Furesø Kommune," lyder det fra Øjvind Vilsholm, der også vil presse på at få reduceret CO2-trykket hos både borgere og virksomheder:

"Og så skal fokus ikke kun være på grøn omstilling. Vi skal også give en hånd til kommunens udsatte borgere. Det gælder lige fra de omkring 400 børn, der kommer fra socialt udsatte hjem til de ældre på plejehjemmene. Og så har vi også rigtig mange borgere med en eller anden form for handicap. De skal behandles ordentlig og sikres mulighed for at udvikle sig på lige fod med alle andre," siger Øjvind Vilsholm.

Et boligmarked med mere plads Også det sociale område fylder for Jesper Dyhrberg:

"Det er vigtigt, at vi i Furesø får et boligmarked med mere plads til både ældre, unge og både psykisk og fysisk handicappede borgere, så vi kan få en mangfoldig kommune.

Jesper Dyhrberg mener kort sagt, at der er brug for en rød og grøn modvægt til de partier, der trækker Socialdemokratiet til højre," siger Jesper Dyhrberg i pressemeddelelsen.

Valget er den 16. november 2021.