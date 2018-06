Rocker sigtet for afpresning og trusler

Nordsjællands Politi blev lørdag klokken 17.52 tilkaldt til Ryethøjvej i Værløse, hvor en mand fortalte, at mænd fra en rockergruppering var hoppet over porten til hans ejendom, fordi de mente, at han skyldte dem penge.

- Den viste sig at være ført af en 26-årig mand fra Nivå, som er med i Satudarah. Motorcyklen var ikke hans egen, og vi beslaglagde den, fordi ejeren skylder rigtig mange penge til politiet, uden jeg ved, om det er for bøder eller sagsomkostninger i retten. Vi mener ikke, at han har været inde på stedet, men vi sigter ham alligevel for at medvirke til afpresning og trusler, og vi arbejder videre med sagen for at finde ud af, hvad der er op og ned i den, siger Jesper Hansen.

Vagtchefen oplyser, at den 26-årige blev anholdt og taget med til politistationen i Helsingør, så en læge kunne tage en blodprøve, og han kunne blive testet for, om han var påvirket under kørslen.