Se billedserie Afsavnene i forbindelse med corona-karantæner og selvisolation begrænses med robotten Fable-Connect, som er udviklet af Farumvirksomhede Shape Robotics.

Robotter begrænser smitten

Furesø - 16. december 2020

En lille telerobot, som kan styres via en smartphone, hjælper lige nu danske familier og skoler/elever med at holde tæt kontakt uden at være fysisk i nærheden af hinanden og dermed udsætte andre for at blive smittet med coronavirus.

Telerobotten hedder Fable Connect, og er udviklet af robotvirksomheden Shape Robotics i samarbejde med børnecancerafdelingen på Rigshospitalet. Det oprindelige formål var, at de små robotter skulle hjælpe langtidsindlagte hospitalspatienter med at holde kontakt til familie og skole. Så kom Covid-19 og alle begrænsningerne i forhold til at arbejde sammen, gå i skole sammen og besøge hinanden privat til hverdag og højtider.

David Johan Christensen, CEO hos Shape Robotics med hovedsæde i Farum glæder sig over, at robotten hjælper i en svær tid.

- Vores telerobot er jo udviklet før nogen havde hørt om coronavirus eller tænkt over, hvordan en pandemi påvirker vores allesammens hverdag, men når verden ændrer sig, ændrer teknologiens anvendelsesmuligheder sig også. Og så kan en lille robot, udviklet til hospitals- og undervisningsbrug, pludselig spille en positiv rolle i forhold til at bevare kontakt i hverdagen uden at udsætte andre for smitterisiko, lyder det fra David Johan Christensen.

Fable Connect-robotten gør det muligt for den besøgende at se og høre, bevæge sig rundt og tale med.

- Det at kunne dreje og bevæge sig frit giver den besøgende en stærk følelse af at være inkluderet, selvom man ikke er fysisk tilstede i rummet. Og så er det en både nem og sjov måde at kommunikere på, siger David Johan Christensen.

En vigtig pointe, mener Carsten Beck, som er forskningsleder og futurist på Instituttet for Fremtidsforskning, hvor han arbejder med at analysere trends, der former og præger vores fremtid.

- Pandemien har gjort værdien af digital tilstedeværelse mere tydelig i danskernes liv. Robotter har traditionelt haft et lidt negativt ry, som nogen der er dumme og svære at få til at virke. Man skal aldrig undervurdere convenience. De skal være nemme at bruge, og der må meget gerne være et element af leg, hvis de i højere grad skal indgå i almindelige familiers hverdag, siger Carsten Beck og fortsætter:

- Digitale samværsformer, der gør det sjovere, bedre og muligt i praksis at være sammen på sikker afstand - og som også er nemme at anvende for de ældre - vil blive brugt mere i fremtiden. Selvom behovet for en rigtigt knus af mormor selvfølgelig aldrig forsvinder.

Pandemien har nuanceret danskernes forståelse for teknologi

Anders Hvid, er partner i tænketanken Dare Disrupt, hvor han rådgiver om teknologisk innovation og digitalisering. Han fremhæver, at pandemien og behovet for at begrænse smittespredningen har åbnet mange danskeres øjnene for, hvor stor en rolle teknologi og digitale værktøjer kan spille i vores hverdag og samfund.

- Jeg vil ikke sige, at vi er blevet mere teknologiglade, men vi er blevet mere nuancerede. I den tid vi lever i, er det vigtigt for alle at kunne forstå teknologien og sætte den i kontekst til deres eget liv og arbejde. Udviklingen af robotteknologi er imponerende. Det er nok de færreste, der forstår, hvor langt vi er.

- Hvis vi skal have glæde af robotteknologi, skal vi alle sammen have en bedre forståelse af, hvad en robot kan og ikke kan. Hvor den kan sættes i spil, og hvor det ikke giver mening. Efter min mening er det vigtigt, at vi får demokratiseret anvendelsen af robotter, så de ikke ender som mystiske, fremmedgørende aktører, som kontrolleres af andre, siger Anders Hvid.

Det er David Johan Christensen, CEO hos Shape Robotics, enig i.

- Mit hjerte banker for teknologi, der på en konkret og nærværende måde kan hjælpe mennesker, der har det svært af den ene eller anden grund. Med efterårets 2. bølge er der nu igen en masse danskere, som er forhindret i at være fysisk tæt på hinanden. Hvis en lille familierobot som Fable Connect kan forstærke følelsen af nærhed og personlighed ved at fjerne fornemmelsen af afstand, samtidig med at smittespredningen mindskes, er vores mission lykkedes i denne omgang, siger han.