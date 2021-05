Ringet op af falsk betjent: Hvor mange penge har du liggende?

snyd En 66-årig kvinde fra Farum oplevede torsdag omkring 12.15 at blive ringet op af en kvinde, der udgav sig for at være fra politiet. Kvinden i røret ville vide, hvor mange penge i kontanter, den 66-årige lå inde med på sin adresse. Kvinden i telefonen talte ifølge politiet med polsk dialekt.

"Nordsjællands Politi opfordrer borgerne til ikke at videregive oplysninger af den karakter og gør opmærksom på, at politiet ikke benytter denne procedure. Såfremt man er i tvivl om, hvorvidt der er tale om en ansat ved politiet, kan borgerne bede om at få oplyst navn på vedkommende og få dette be- eller afkræftet ved henvendelse til politikredsen på telefon 114," skriver politiet på døgnrapporten.