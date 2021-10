Rikke træder frem til kommunalvalget: Det har taget lang tid at tage beslutningen

Hun plejer at stå bag kandidaterne og få valgmaskinen til at snurre. Men nu er det Rikke Blak-Kristiansen, der selv er på stemmesedlen. Hun afløser samtidig sin egen datter hos de Konservative

Rikke Blak-Kristiansen Stiller op til kommununalvalget for Konservative

Er 47 år, bor i Værløse og arbejder som lærer på Syvstjerneskolen i Værløse.

Har datteren Cecilie Zade Iseni, der ved forrige valg kom ind som første suppleant for Konservative i byrådet i Furesø. Kandidatserie Der er kommunalvalg den 16. november i år. I den anledning henvender Furesø Avis sig til de opstillede partier og lister, og beder dem om at udvælge én ny kandidat hver, som avisen så tager en snak med. Læs tidligere interviews i serien på sn.dk.

For 47-årige Rikke Blak-Kristiansen er det ikke noget nyt at være politisk engageret.

Det har hun været som kampagneleder til kommunalvalget i 2017 i Furesø og som kampagnemedarbejder til flere folketingsvalg.

Det startede, da hun ville hjælpe en ven med at dele flyers ud for en konservativ kandidat til et folketingsvalg.

Siden greb det om sig.

"Det var så spændende, at jeg pludselig var med i kampagneledelsen. Og op til kommunalvalget i 2017 blev jeg kontaktet af Lars Carstensen (gruppeformand for de Konservative i Furesø red.), som spurgte, om jeg ville være deres kampagneleder. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig," fortæller hun.

Men til det kommende valg har Rikke Blak-Kristiansen taget skridtet videre, og hun er nu selv at finde på stemmesedlen for de Konservative.

"Det er noget, jeg lige skal vænne mig til," siger hun og smiler.

Og bliver hun valgt ind i byrådet, er Rikke Blak-Kristiansen bevidst om, at hun skal være med til at træffe beslutninger, der kan få indflydelse på borgernes hverdag.

"Det har taget mig lang tid at tage beslutningen om at stille op, netop fordi det er et stort ansvar," siger hun.

Rikke Blak Kristiansen afløser dermed sin egen datter på stemmesedlen, da Cecilia Zade Iseni er flyttet til København for at komme tættere på studierne på CBS.

Cecilia Zade Iseni fik 237 stemmer til valget i 2017, og hun blev dermed valgt som første suppleant hos de Konservative. Det gav hende otte måneder i byrådet for Egil Hulgaard, der sidste år skulle i Folketinget som barselsvikar. Cecilia Zade Iseni har dog ikke sluppet partiet, da hun er næstformand i Konservativ Ungdom.

"Nu er hun flyttet hjemmefra, og det giver mig mere tid til rådighed. Jeg har altid tænkt, at man virkelig skal have tid til at sidde i byrådet," siger Rikke Blak-Kristiansen.

Furesø Avis møder Rikke Blak-Kristiansen på Værløse Bymidte, som hun selv har valgt som mødested. Hun bor tæt derpå i en almen bolig i Langhusene, og hver dag cykler hun forbi Bymidten, når hun skal på arbejde på Syvstjerneskolen. Her har hun i 16 år arbejdet som lærer.

"Jeg elsker, at der er kommet så meget liv på Bymidten med caféer, og jeg tager tit en kaffe med kolleger efter arbejde. Jeg støtter meget op om Bymidten, især under corona har jeg sørget for at handle lokalt. Man sparer måske ikke så meget, men det er det værd, og der er en mere personlig relation, når man ofte kommer det samme sted," fortæller hun.

Rikke Blak-Kristiansen møder ofte elever fra skolen, når hun kommer på Bymidten. Det mener hun kun er dejligt, og det sker ganske rigtig kort tid efter.

"Hej Tobias, er du lige blevet hentet fra skole," siger hun til en lyshåret dreng, der kommer gående med en hund og sin far. Han viser et trick, som hunden kan lave, mens de taler sammen.

Da Rikke Blak-Kristiansen bliver spurgt ind til sine mærkesager, er det da også skole-området, som hun nævner.

"Skoleområdet er det, der giver mening for mig, og det er en ekstra bonus, at jeg kender det indefra. Jeg vil gerne arbejde for flere to-lærer timer og for en kortere skoledag. Jeg kan især se, at de små er så udmattede i de sidste timer, og hvis der oftere var to lærere på, ville undervisningen blive mere koncentreret. Så behøvede børnene ikke at gå i skole så længe," mener hun.

Rikke Blak-Kristiansen bakker også op om, at inklusion af elever ikke skal være for enhver pris.

"Der er børn, som bliver fanget i det, og det bliver nogle gange en spareøvelse for kommunerne, da det koster mere at have et barn i et specialtilbud. Jeg kan godt forstå, at man som skole tænker på, om der er råd til det, men det er synd for børnene. Det er vigtigt, at de har en mulighed for at trække sig fra resten af klassen, hvis det bliver for meget, og det har de fuld inkluderede ikke," siger hun.

En anden ting, som Rikke Blak-Kristiansen gerne vil ændre på skoleområdet, er graden af forvaltning, som der er lagt ned over lærere og skoleledere fra kommunens side.

"Det er en af mine kæpheste," siger hun.

Konservative stiller op med i alt 11 kandidater til dette kommunalvalg, og ud af dem er det kun Rikke Blak-Kristian, der er ansat i det offentlige.

"Jeg synes, det er godt, at der også er en på listen, der arbejder i det offentlige, og det er nok også lidt atypisk, at man som konservativ bor i almen bolig," siger hun.

Der er ikke en speciel begivenhed, der gør, at det lige blev Konservative, som Rikke Blak-Kristiansen valgte som sit parti. Men som person sætter hun pris på den ordentlighed, som partiet repræsenterer, og når hun tænker tilbage på sin barndom i Solrød og senere Nørrebro, så blev hun opdraget ud fra nogle konservative værdier.

"Jeg kommer fra et hjem, hvor man ikke talte om politik, for det var en privatsag. Men da jeg blev omkring 20 år spurgte jeg mine forældre, hvad de stemte på, og de stemte begge konservativt. Det var samtidig også det parti, jeg selv havde fundet frem til," fortæller hun.

Som forlængelse af det har Rikke Blak-Kristiansen altid sat pris på at holde traditionerne i hævd, og hun kalder sig også royalist.

"Der er lidt gud, konge og fædreland over mig. Jeg synes, det er hyggeligt med Kongehuset, og jeg går også i kirke til jul," siger hun og tilføjer:

"Jeg kan godt lide at holde fast i ordentligheden, men det handler også om at give frihed til den enkelte. Og om at man godt må belønnes for at gøre en ekstra indsats," siger hun.

Og nu står den på valgkamp de næste par måneder indtil valget den 16. november. Derfor bliver der nok ikke ligeså meget tid til rødvin med vennerne som normalt, og en veninde, der kommer på besøg fra Jylland, er allerede advaret om, at hun skal med ud at dele flyers ud.

"Fra næste måned bliver der stort set ikke tid til andet. Men jeg kommer ikke til at stille op til alt muligt, jeg vil ikke have en taburet for enhver pris. For mig handler det om at være med til at lave forandringer og at gøre noget godt for andre, som de kan have gavn af," siger hun.

