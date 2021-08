Den rutinerede kampagneleder Rikke Blak-Kristiansen stiller sig for første gang frem i forreste linje for Det Konservative Folkeparti. Datteren Cecilia Zade Iseni genopstiller ikke, da hun i foråret flyttede fra Furesø til Valby. Pr.foto.

Rikke afløser Cecilia på stemmesedlen

Furesø - 27. august 2021

Det Konservative Folkepartis stortalent Cecilia Zade Iseni flyttede i foråret fra Furesø Kommune for at komme nærmere studiet og ungdomslivet i København. Et stort tab for partiet op til kommunalvalget den 16. november, men intet er så skidt...

For i kulissen venter en anden stærk kandidat. Rikke Blak-Kristiansen har i lang tid trukket i de organisatoriske tråde i partiet som kampagneleder ved kommunalvalget 2017 og kampagnemedarbejder i adskillige folketingskampagner. Nu er hun klar til at stå i forreste linje. Og hvad har det så med Cecilia Zade Iseni at gøre? Jo, for Rikke er såmænd Cecilias mor.

- Vi er glade for at have fået endnu en stærk kandidat. Rikke er lynende intelligent, rap i replikken og har nogle stærke holdninger omkring vores folkeskoler. Rikke har været engageret i partiforeningen gennem lang tid og kampagneleder ved to valg. Det bliver spændende at se, hvordan hun vil bruge sin store erfaring ved dette valg, hvor hun for første gang stiller sig frem i front, siger Lars Carstensen, borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti.

For Rikke Blak-Kristiansen har det været en modningsproces.

- Jeg overvejede at stille op til kommunalvalget i 2017 men var meget optaget af det organisatoriske i valgkampen. Jeg følte mig ikke helt klar endnu. Som parti er man altid optaget af at have en liste, der appellerer til alle. På den baggrund var det et stort plus, at Cecilia appellerede til de unge vælgere, forklarer Rikke Blak-Kristiansen.

Det Konservative Folkeparti fik pæn fremgang ved valget i 2017. Cecilia Zade Iseni fik 237 personlige stemmer og blev 1. suppleant til de tre konservative byrådsmedlemmer. Det gav otte måneder i byrådet som vikar for Egil Hulgaard, da denne vikarierede i Folketinget.

Denne gang er det så Rikkes tur. Kandidaturet blev offentliggjort i vælgerforeningens månedsbrev lige i tide inden afstemning om rækkefølgen på stemmesedlen.

- Hvis man stiller op, skal det være fordi, man har noget at byde ind med. Jeg er enormt optaget af tanken om, at en plads i byrådet ikke ville være mit mandat, men vælgernes repræsentant, siger Rikke Blak-Kristiansen.

Hendes baggrund som folkeskolelærer repræsenterer et andet element end de andre kandidater på den konservative liste.

- På vores liste har kandidaterne stort set allesammen rødder i det private erhvervsliv. Det er en kæmpe styrke. Men det er også meget godt at have en på listen med fingrene i det offentlige system, forklarer Rikke Blak-Kristiansen, som gerne bruger sin baggrund, hvis hun kommer ind i byrådet.

- Først og fremmest vil jeg samarbejde. Man får mest igennem på den måde. Det er oplagt, at jeg kunne sidde i udvalgene for skoler og daginstitutioner. Furesø har nogle af landets bedste folkeskoler, men man skal ikke hvile på laurbærrene. Lad os få flere tolærertimer og løftet fagligheden. Og lad os få kigget på om inklusionen virker, siger Rikke Blak-Kristiansen, som siden 2006 har undervist i Syvstjerneskolens indskolingsafdeling Lillestjernen.