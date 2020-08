Se billedserie Værløse-drengen Kim Bendizen overtog Real-Mæglerne i Farum for to år siden. Nu har han hyret Henrik Riedel, som de fleste husker som radio og tv-forhandler på Værløse Bymidte. Der er brug for personaleudvidelse, for det går forrygende med boligsalget i Furesø. »Der bliver solgt flere boliger, end der kommer ind på hylderne, siger Kim Bendixen. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Riedel vender tilbage - i ny branche

Furesø - 21. august 2020

- Jeg kunne ikke drømme om at gå på pension. Det er så kedeligt. Næh. Jeg glæder mig allermest til at møde mine gamle kunder igen. Jeg har virkelig savnet kundekontakten, siger Henrik Riedel med et smil.

Den del af Furesøs befolkning som kommer fra Værløse-delen vil formentlig erindre Henrik Riedel, som den venligt smilende og servicemindede indehaver af Riedel 2-tal Radio & TV på Værløse Bymidte.

Henriks nye arbejde ligger indenfor et ganske andet felt. Han er ved at færdiggøre uddannelsen til finansøkonom. Så nu vender han tilbage i kundernes tjeneste som salgs- og vurderingsmand hos Real-Mæglerne på Farum Hovedgade.

- Hver gang jeg købte ind i Meny, mødte jeg mine gamle kunder. Det var simpelthen så hyggeligt. Jeg fandt ud af, at jeg ville kombinere min interesse for hussalg med min lyst til at have kundekontakt, forklarer Henrik Riedel, som er en årsunge på 62 år.

For et halvt år siden begyndte han i praktik hos Real-Mæglerne på Farum Hovedgade.

- Nu er jeg klar til at få solgt nogle huse, smiler Henrik Riedel.

Hans nye chef Kim Bendixen var lige ved at falde ned af stolen, da den tidligere radio og tv-forhandler ringede ham op. Uden at vide det, havde Henrik ringet til en af sine gamle kunder.

- Jeg er selv fra Værløse og brugte alle mine konfirmations- og studenterpenge i Henriks butik, lyder det med et grin.

Kim Bendixen ser muligheder i Henrik Riedels kontaktflade og ikke mindst den gode service.

- Jeg ser det som en gylden mulighed. Fordi jeg ved, at Henrik yder god, gammeldags service. Hans tilgang til at være sælger tiltaler mig, og så ved han alt om byggeteknikker, forklarer Kim Bendixen, som i sin tid stod i lære hos Danbolig-mægleren Bjarne Bruun på Værløse Bymidte.

Lukkede i tide

Opstandelsen var stor på Værløse Bymidte, da Henrik Riedel en forårsdag i 2012 stillede sig frem i lokalavisen med et klart budskab.

Han så ikke nogen fremtid for radio-og tv-butikker som hans og ville afvikle butikken, mens tid var. Han ville kort og godt lukke ned i tide, mens han kunne give personalet en ordentlig afsked, betale kreditorerne og se sig selv i øjnene. Henriks fremtidsforudsigelser til kom at holde stik. Branchen er de senere år blevet ramt en stribe konkurser.

- Det var en god beslutning. Jeg var heldig. Alle de andre i branchen er gået derfra uden en krone på lommen. Jeg gik ikke derfra dækket i guld, men med baglommerne godt fyldte, og alle havde fået deres. Det var en solvent lukning, forklarer Henrik Riedel, men hvad så?

- Ja, så stod man jo der som 55-årig. Det var for tidligt at gå på pension. Jeg havde heldigvis mulighed for at tænke mig om. Jeg har arbejdet forskellige steder, men har også haft et firma ved siden af. Men kontakten til kunderne, den har manglet. Jeg glæder mig til at høre fra alle mine gamle kunder, siger Henrik Riedel.

Solgte dyrt - købte billigt

Familien Riedel har været med på Værløse Bymidte næsten fra starten. Henriks far, Knud Riedel, havde radio og tv-butik på Bagsværd Hovedgade og så snit til at udvide med en filial, da Værløse Bymidte blev udvidet i 1968. Forretningen på hjørnet lige ved den store købmandsbutik servicerede den voksende befolkning i Værløse frem til 1990. Knud Riedel solgte sine seks butikker til Selandia-kæden. Netop i Værløse gik det ikke så godt.

Et par år senere tilbød Henrik Riedel at købe butikken af Selandia.

- Min far solgte dyrt, og jeg købte billigt. Min butik åbnede i november 1992, jeg har stadig annoncen fra lokalavisen derhjemme, erindrer Henrik Riedel.

- Jeg havde en idé om, hvad der skulle til for at drive sådan en butik i Værløse Det handlede om den gode personlige service, forklarer Henrik Riedel, som savner omgangen med sit personale og kollegaerne fra Bymidten fra de gode år. Det var en god tid for Riedel 2-tal Radio & TV og for resten af Værløse Bymidte.

- Vi havde en god tid med et godt personale. I det hele taget var der var en særlig Værløse-ånd på Bymidten. De fleste af os havde kendt hinanden i et kvart århundrede. Der var en fælles jargon og adfærd.

Det gik godt op gennem 1990´erne, og da fladskærmene kom på markedet i 2004/05 oplevede forretningen et salgsboom, men det var også begyndelsen til enden. Elgiganten vandt frem.

- I 2010 fornemmede jeg at indtjeningen var presset i forhold til den service, som vi ydede. Da jeg ikke ville ændre mit koncept, valgte jeg at trække stikket i marts 2012, fortæller Henrik Riedel.