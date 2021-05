Normalt står kunderne som sild i en tønde til Spejdernes Genbrug, men på grund af restriktionerne måtte der kun være et bestemt antal personer per etage. Foto: Spejdernes Genbrug.

Restriktioner gav masser af plads hos Spejdernes Genbrug

Lørdag den 10. april kunne Spejdernes Genbrug i Farum igen invitere til salgsdag. Det blev dog med coronavagter på hver etage og med et begrænset antal kunder, da de kun måtte lukke 175 personer ind ad gangen. Der var dog ikke lang kø udenfor, da alle fik et nummer og blev lukket ind i hold hver time. De kunne derfor komme tilbage, når det var deres tur.

"Der var mange, der syntes, at det var fedt, at der pludselig var meget plads, og de spurgte: Kan det ikke altid være sådan? Der var også mere tid til at stå og sludre med kunderne, så der var en anden stemning," siger han.