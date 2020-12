Michael Bay Olsen har investeret i to drivhuse, som skulle sættes op på Restaurant Furesøbads store terrasse til rug for mindre private selskaber. Men det må vente.. Foto: Mikkel Kjølby

Restaurant Furesøbads drivhuse må vente

Furesø - 11. december 2020 kl. 17:25 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Restaurationsbranchen blev igen ramt, da S-regeringen præsenterede de nye restriktioner i forhold til at begrænse Covid19-smitten.

Tirsdag aften var den sidste åbningsdag i lang tid, og det kunne mærkes i Restaurant Furesøbad,

- Der var fuldt hus med 70 gæster. Folk skulle have det sidste med inden nedlukningen. Vi måtte endda hente flere forsyninger, fortæller restauratør Michael Bay Olsen med et skævt smil.

For det gør ondt.

- Vi har det bedst med, at der er masser af liv hernede, siger Michael Bay Olsen.

Ligesom resten af branchen var Restaurant Furesøbad lukket i to måneder i foråret. Siden kom genåbningen, men med restriktioner, som primært berørte selskaberne.

- Vi har i princippet plads til 110 gæster i restauranten, men kunne aldrig drømme om at proppe så mange ind, så der blev vi ikke så hårdt ramt, det var mere på selskaberne, hvor der først var et max. antal gæster på 50 og siden 10. Det førte til mange aflysninger, mens andre skar ned på antallet af deltagere i selskaberne, forklarer Michael Bay Olsen.

Nytænkning skal der til

I hårde tider skal der nytænkning til. For to måneder siden åbnede Restaurant Furesøbad op for take away. Det hjalp en smule på omsætningen.

Michael Bay Olsen ville dog mere.

- Vi vil hele tiden udvikle og tænker hele tiden på, at vores store force er den fantastiske natur. Derfor fik vi den idé at købe to drivhuse og sætte dem op på vores store terrasse. Vi har i forvejen et stort serveringsområde, men det ville give mulighed for, at gæsterne kunne spise udelukkende med deres eget selskab. De skulle have været sat op til weeekenden, siger Michael Bay Olsen. Men så kom den nye nedlukning, og de ti kvadratmeter store drivhuse må vente med at blive indviet.

Fyrværkerisalg flyttes til restauranten

Onsdag formiddag var personalet i gang med at rydde restauranten for stole. For nedlukningen af restaurationsbranchen gav nye muligheder.

Michael Bay Olsen har de sidste 15 år solgt fyrværkeri fra overdækningen ved Furesøbads omklædningsrum, men også dette var truet af corona-nedlukning.

- Der kommer virkelig mange og køber fyrværkeri, og det gav store overvejelser om, hvordan det kunne lade sig gøre. Men nu flytter vi salget op i restauranten, hvor vi kan overholde alle forholdsreglerne, fortæller Michael Bay Olsen.

Det bliver med ensretning gennem restauranten, hvor fyrværkeriet kan betragtes, Selve salget foregår i selskabslokalerne. Derefter går turen ned af bagtrappen til teltet på stranden, hvor fyrværkeriet vil blive udleveret.

Salget starter allerede den 15. december. Og selvom der vil være ændringer. Så får børnene som altid gratis slush ice og popcorn, dog som take away.