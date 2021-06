Restaurant Furesøbad skriger på arbejdskraft

Michael Bay Olsen kan sagtens fylde borene i Restaurant Furesøbad, men mangler serveringspersonale og må derfor afvise gæster i døren.

Furesø - 09. juni 2021 kl. 13:13 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Coronaen bliver ved med at kaste lange skygger ind over restaurationsbranchen. Efter de lange nedlukningsperioder er der stor interesse for at komme ud at spise, men der mangler personale til at servicere gæsterne. Det oplever en frustreret restauratør Michael Bay Olsen, netop som højsæsonen står for døren.

- På en god dag kan vi fylde terrassen med 200 gæster. Det kan vi ikke gøre for tiden, da vi ikke har nok personale til at servicere gæsterne. Jeg kan ikke presse personalet mere end vi allerede gør. Derfor bliver vi nødt til at afvise op mod 50 gæster i døren på de store dage, siger Michael Bay Olsen.

Han peger på en overvejende årsag til, at branchen har svært ved at tiltrække servicepersonale.

- Ifølge TV2 er der ansat 19.000 i test og vaccinecentre til en løn på mellem 187 og 240 kr. i timen. Det kan vi ikke konkurrere med, forklarer Michael Bay Olsen.

Han opfordrer gæsterne til at booke bord i god tid. Personalet løber så stærkt, at der ikke er tid til at tage telefonen under serveringen, men der er rig lejlighed til at booke bord via telefonen i tidsrummet 11 til 15 hver dag.

Tiden vil afhjælpe problemerne for Restauarant Furesøbad, som helt specifikt leder efter serveringspersonale over 18 år samt enkelte runnere under 18 år, som skal hjælpe med afrydning og opstilling af borde, så de uddannede tjenere kan fokusere på bestillinger og betjening af kunderne.

- Normalt har vui et naturligt flow af ansatte. Det har vi ikke haft de sidste halvandet år. Desuden er de unge mennesker for tiden optaget af deres eksamener og søger først job senere på sommeren. Vi arbejder på at løse problemet og er i gang med forskellige tiltag. Vi håber snarest at kunne åbne op for alle vores borde igen, siger Michael Bay Olsen, som nægter at gå på kompromis med kvaliteten i servicen.

- Vi vil rigtig gerne tjene penge til restaurantet efter perioderne med nedlukningerne. Men det skal foregå på en ordentlige måde - både for gæster og personale.