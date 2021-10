Se billedserie Restaurant FRODE får plads til 300 spisende gæster. Farum Apotek laver en filial i nabobutikken. Der er fortsat to butikker til leje. På første og anden sal bliver der 13 lejligheder. Skitse: Korf ejendomme.

Restaurant FRODE får kig til Frodes Plads

Furesø - 13. oktober 2021 kl. 06:46 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

FARUM: Købmandsbutikken var i årtier centrum for by- og handelslivet på Farum Hovedgade, men udviklingen trak mod Farum Bytorv. Supermarkedet gik konkurs, og lokalerne fik lov at stå gabende tomme i mange år.

Nu er der etableret en REMA 1000 på nabogrunden, og Korf ejendomme er ved at være i mål med et byggeri, som skal huse 13 lejligheder og fire butikker i stueetagen, som efter planen kan åbne efter nytår.

Lars Jacobsson fra Korf ejendomme er klar til at løfte sløret for, hvad der skal ligge i det 300 kvadratmeter store lokale på hjørnet. Her åbner Restaurant FRODE efter planen den 2. januar 2022.

- Jeg er vokset op i Farum. Dengang var købmanden på Farum Hovedgade stort set den eneste købmand. Det var her, man købte flæskestegen til juleaften. Køkkenet i Restaurant FRODE kommer til at ligge lige præcis der, hvor slagterafdelingen i Frodes købmandsbutik lå. Navnet er valgt, fordi vi vil servere den samme gode mad, som man fik i købmandsbutikken, fortæller Lars Jacobsson.

Han solgte for nogle år siden virksomheden Nilens Jord til Matas-koncernen. Pengene er sat i Korf ejendomme, som sammen med REMA 1000 har stået for udviklingen af området overfor Danske Bank. Det er gjort på en måde, så det gør noget godt for lokalsamfundet.

- Tanken er at skabe et sted, hvor man kan mødes, hygge, drikke en øl og spise god mad. Det har manglet i Farum, siger Lars Jacobsson.

Cecilie Erlandsen er hyret ind som restuarantchef. Hun er uddannet først som kok og siden kontoruddannet. Hun trængte til noget nyt.

- Børnene er blevet store, så nu ville jeg noget andet. Det er nu eller aldrig, siger Cecilie Erlandsen, som de sidste mange år har været ansat som administrativ medarbejder hos DJØF

Skitserne til restaurant FRODE ligger klar. Håndværkerne er i fuld gang. Men mange ting er fortsat uafklaret. Korf ejendomme går nu i gang med at ansætte personale.

-Vi åbner efter planen den 2. januar, men det er med forbehold for ændringer i tidsplanen for byggeriet og ansættelse af personale, siger Cecilie Erlandsen.

Hun håber på, at lokale mennesker vil finde det interessant at være med til at skabe et nyt sted.

- Hvis man har lyst til at sætte sit helt eget præg helt ned i detaljen på et nyt sted, så er det her en oplagt mulighed. Vi håber på at ansætte lokale mennesker, forklarer Cecilie Erlandsen.

Skal passe ind

Lars Jacobsson glæder sig til at arbejdet med bygningen afsluttes.

- Den nye bygning er opført og i løbet af kort tid bliver de sidste stilladser fjernet. Bygningen er opført i røde håndstrøgne mursten. Vi har tilstræbt af finde en mursten som ligner andre bygninger i Farum Hovedgade, f.eks. Danske Bank-bygningen, som jo ligger lige overfor. Taget er et "Københavner-tag" udført i skifer fra Nordspanien . I det hele taget har vi tilstræbt at bygge med de bedste byggematerialer, fortæller Lars Jacobsson.

På 1. sal og 2. sal bliver der i alt 11 lejelejligheder. Mere end halvdelen er allerede udlejet.

- Den indvendige aptering er i fuld gang. Lejlighederne får alle sildebensparketgulve, Kvänum køkkener og flotte badeværelser af høj kvalitet. Hver lejlighed får altan med udsigt ud over Farum.

Der kommer elevator og der bliver mulighed for at tilvælge p-plads i opvarmet kælder, fortæller Lars Jacobsson.