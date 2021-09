Repair Café fylder to år

fejring Lørdag den 25. september fejrer Repair Café Furesø, at det er to år siden, stedet åbnede. Det sker i Galaksen i Værløse fra klokken 10-14.

"Du har måske en lampe der trænger til at få skiftet ledningen ud, og du skal bare selv medbringe den nye ledning. Det gælder alt der skal repareres: du skal selv sørge for at have reservedelene med. Vi glæder os meget til at fejre vores to års fødselsdag med jer," skriver cafeen.jbt