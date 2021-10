Renserichef er glad for nye lokaler på Farum Bytorv

bytorv For en måned tid siden rykkede renseriet Butlers på Farum Bytorv nogle meter ned ad den overdækkede gade. Grunden var, at der var lagt planer for det nu tidligere butikslokale.

"Det er dejligt med en ny butik, der er nyistandsat. Her er lyst og lækkert," fortæller butikschef i renseriet Cathrine Valentiner.

Der er kommet et lidt større butikslokale at gøre godt med, fortæller hun. Hendes branche savner ikke kunder, og der er især sket noget her efter, at coronarestriktionerne er ovre.

"Vi får rigtig mange jakkesæt og skjorter til rens, fordi folk er tilbage fysisk på arbejde. Det kan vi klart mærke. Også fordi restauranter og hoteller er helt åbne igen," fortæller hun.

Renseriet er lige som resten af bytorvet aftenåbent den 1. oktober.