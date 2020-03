Renseanlæg står foran lukning

FARUM: Fra tid til anden har der været heftig debat om udledningen af renset spildevand fra Stavnsholt Renseanlæg til Furesøen. Men den diskussion vil for altid blive lukket, hvis forsyningsselskabet Novafos´ plan om samle indsatsen på to nye renseanlæg placeret ved Øresund og Roskilde Fjord bliver virkelighed.

- På grundlag af analysearbejdet anbefaler Novafos, at der bygges et nyt moderne renseanlæg i Hørsholm Kommune, og at de otte eksisterende renseanlæg i de fire kommuner tages ud af drift og ombygges til bassiner og pumpestationer, står der i en orientering til udvalget for natur, miljø og grøn omstilling i Furesø Kommune.