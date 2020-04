Renovering og corona kræver bredere vej

Det har givet en del tung trafik af Ballerupvej samt af den smalle asfaltvej ind til Søndersø Vandværk. Denne vej deles med områdets mest populære gårute, som er så populær, at Furesø Kommune har ensrettet den for at undgå smittespredning under coronakrisen.